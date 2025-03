Entenda a sigla IPX8 dos Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3: os únicos smartphones dobráveis do mundo resistentes à água

O certificado de proteção de um smartphone tem completa relação com sua durabilidade. O Galaxy Z Fold3 5G* e o Galaxy Z Flip3 5G* são os únicos aparelhos dobráveis do mundo a terem a certificação IPX8, que garante proteção contra líquidos¹, seja por respingos ou imersão total em água doce¹. Isso significa que acidentes rotineiros, como deixar seu smartphone cair na pia, não irão necessariamente danificar o aparelho.

A terceira geração desses dispositivos que definem a categoria dos dobráveis incorporam melhorias que os usuários da Samsung pediram — tornando-os ainda mais duráveis. A sigla IP significa Ingress Protection, termo em inglês para Proteção de Entrada – e se refere aos espaços existentes nos aparelhos (como a junção entre a traseira aparelho e a tela, por exemplo). A sigla é composta ainda por dois dígitos, sendo o primeiro referente ao grau de vedação contra sólidos, como a poeira, e o segundo contra líquidos.

Para alcançar a resistência à água na linha Galaxy Z, a mesma existente em outros dispositivos Galaxy, a Samsung cobriu os principais componentes eletrônicos dos aparelhos com um selante de borracha. Assim, mesmo num dia de chuva, você pode ficar tranquilo por ter a vantagem de ter um dispositivo seguro. Além disso, a dobradiça do aparelho possui uma solução anticorrosiva e um lubrificante que fornece forte proteção de água para que ela não enferruje.

O Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G possuem certificação IPX8¹, o que significa que o dobrável é completamente resistente a líquidos. A Samsung garante essa certificação em água doce, submerso em 1,5 metros por até 30 minutos.

* Habilitado para tecnologia 5G. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

2 A resistência à água IPX8 é baseada em condições de teste para submersão em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos. Não resistente a água com alta pressão ou à líquidos que não sejam agua doce. Não é resistente à poeira.