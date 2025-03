Sua ajuda em um clique: CUFA e Uber Eats se unem para doação de cestas básicas em favelas

A Central Única das Favelas ( CUFA ) anuncia, nesta terça-feira (28), uma nova parceria com a Uber para doação de cestas básicas a favelas afetadas pela pandemia de Covid-19. Em sua segunda edição, a ação vai beneficiar famílias de sete capitais do País: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza e Salvador, mas pessoas de todo o Brasil poderão participar da ação. Assim como aconteceu em 2020, as doações podem ser feitas por meio da loja virtual “Cestas básicas – A comunidade nos move”, disponível no aplicativo Uber Eats.

Dados apontam que 55,2% dos lares brasileiros, o equivalente a 116,8 milhões de pessoas, conviveram com insegurança alimentar no fim de 2020. Desse total, 9% enfrentaram insegurança alimentar grave, ou seja, passaram fome, conforme aponta levantamento realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), divulgado pela Agência Brasil.

“A pandemia reduziu a renda familiar de muitos brasileiros e cerca de 19 milhões de pessoas passaram fome no Brasil no fim de 2020. A insegurança alimentar é uma preocupação dentro das favelas, que estão ainda mais afetadas por conta das consequências dessa crise sem precedentes”, afirma Elaine Caccavo, Diretora de Produção da CUFA. “Para nós, é fundamental reforçar a rede de apoio da CUFA por meio de parcerias para levar itens básicos de alimentação a essas pessoas, dando um pouco de alento neste momento em que as atividades econômicas do país ainda estão sendo retomadas”, complementa.

De acordo com um levantamento do DataFavela/Locomotiva, famílias moradoras de comunidades foram especialmente impactadas pela pandemia de Covid-19: quase 70% delas têm enfrentado dificuldades para comprar comida. “Sabemos da importância de renovar essa parceria com a CUFA e ser, pelo segundo ano seguido, uma ponte entre quem deseja ajudar e quem precisa de auxílio, ainda mais em um momento em que tantas famílias brasileiras passam por essa situação de insegurança alimentar”, afirma Daniel Colunga, Diretor Geral do Uber Eats no Brasil.