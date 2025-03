Microsoft abre inscrições para a Imagine Cup 2022, maior competição de soluções tecnológicas do mundo

As inscrições para a Imagine Cup 2022, competição estudantil global organizada anualmente pela Microsoft, já estão abertas e podem ser feitas por meio do portal oficial até 22 de janeiro de 2022, incluindo a submissão do projeto. O torneio chega este ano a sua 20º edição e convida as mentes jovens mais brilhantes para construir, aprender e competir juntas com o objetivo de resolver desafios globais em quatro categorias: Terra, Educação, Saúde e Estilo de vida. As equipes podem criar qualquer solução pela qual tenham interesse nessas frentes mas devem incluir um componente do Microsoft Azure e levar em consideração diversidade, inclusão e acessibilidade.

A Imagine Cup 2022 possibilitará jovens estudantes do mundo inteiro a adquirir novas habilidades técnicas e de negócios por meio de seus projetos. Os participantes poderão, nesta edição, dar vida a seus projetos enquanto desenvolvem um portfólio para suas carreiras. Equipes de até quatro pessoas deverão desenvolver um projeto de tecnologia original do início ao fim e precisarão criar uma ideia, construir a prova de conceito e concorrer. Após o registro, os estudantes terão acesso a uma comunidade virtual no Discord e podem completar um treinamento com curadoria no GitHub para poder participar de sessões de mentoria com profissionais da Microsoft. Como ação opcional os estudantes podem participar do evento Build Your Epic, no Microsoft Teams, para encontrar colegas de equipe, começar a usar o Azure e compartilhar ideias e soluções. Todas as equipes podem optar por participar do Epic Challenge durante o período de registro e submissão dos trabalhos. As equipes vencedoras desse desafio receberão US$ 1.000 e avançarão diretamente para a rodada das Finais Mundiais.

Todas as inscrições concluídas serão julgadas e os finalistas em cada uma das quatro categorias farão uma apresentação para um painel de juízes na Final Mundial. Os finalistas de cada categoria são selecionados nas semi-finais online e passam para as Finais Mundiais. Os finalistas recebem um mentor e um Azure grant no valor de US$ 1.000 e são apresentados a um painel de jurados online nas Finais Mundiais. Os vencedores das categorias regionais nas Finais Mundiais receberão US$ 2.500, e as três primeiras equipes também ganharão uma vaga no Campeonato Mundial. A equipe campeã mundial de 2021 ganhará US$ 100.000 e uma sessão de mentoria com o CEO da Microsoft, Satya Nadella.

O período de inscrições e submissões dos projetos ficará aberto até 22 de janeiro de 2022 e as semifinais acontecem de maneira online no mês de fevereiro de 2022. Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos de idade (completos em 21 de setembro de 2021) e estar ativamente matriculado como um estudante em uma instituição educacional de ensino médio ou educação superior. É possível conferir o regulamento oficial em: http://aka.ms/icrulesregs

A base da Imagine Cup sempre foi a incrível comunidade estudantil trabalhando duro para causar impacto na vida de outras pessoas. Nos últimos 20 anos, mais de 2 milhões de concorrentes de 163 países deram vida às suas ideias com a ajuda do Microsoft Azure. Em comum, eles tinham o objetivo de construir algo que fizesse a diferença em suas comunidades por meio da inovação.

Mais de 200 mil brasileiros já participaram do torneio e nove equipes nacionais foram campeãs nesse período, entre elas a equipe eFitFashion, que venceu a competição em 2015 com um projeto que revolucionou o mercado de moda online. Por ter vencido, o time teve a oportunidade de ser orientado por Satya Nadella. Em 2020, 886 estudantes brasileiros participaram da Imagine Cup e a equipe Intivity, criadores da solução Like Bee, uma lixeira inteligente que identifica cada material descartado com o intuito de facilitar a coleta seletiva nas cidades, foi a representante brasileira na final da competição.