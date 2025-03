Consul inova com realidade aumentada para que consumidores possam testar novo fogão em suas casas

A Consul, marca que é sinônimo de qualidade e está presente em grande parte dos lares brasileiros, traz o fogão com mesa de vidro, com acabamento todo na cor preta e cria filtro no Instagram para que consumidores testem a novidade em suas casas. A intenção é simplificar a vida do consumidor que não consegue, muitas vezes, ir até uma loja para ver o produto ao vivo antes da compra. Com essa inovação, a Consul possibilita que o consumidor materialize o produto em seu lar e ainda traz opções de 4 e 5 bocas com muita modernidade e qualidade.

Com o contexto de pandemia, as compras de eletrodomésticos online se tornaram mais comuns, mas muitos consumidores ainda preferem e gostam de ir até a loja ver o produto de perto. Por isso, a Consul pensou em uma estratégia para que todos possam fazer esse teste de dentro de suas casas e enxergar o produto no seu ambiente e já no espaço em que será instalado. Para testar a novidade, é só acessar o site da marca, procurar pelo produto e abaixo das imagens, informações e preço, clicar no botão “Ver em meu ambiente”. O produto poderá ser visto dentro da sua cozinha por meio da câmera, independente da compra.

O filtro de realidade aumentada foi pensado e desenvolvido por times multifuncionais dentro da Companhia e entrega uma experiência digital muito interessante, pois realmente faz o usuário perceber o produto dentro da sua cozinha. A realidade aumentada é tida como tendência tecnológica há alguns anos nos principais fóruns de inovação e tecnologia pelo mundo, por isso, a marca decidiu apostar na jornada digital que mistura realidade física e online no processo de compra e na qualidade do filtro, trazendo a opção mais próxima da realidade possível a fim de encantar os que testarem.

“A Consul sempre buscou um encantamento ao vivo com o cliente, e com o novo momento de compra online, repensamos e antecipamos a tendência de realidade aumentada, buscando uma alternativa quando não é possível ir até a loja, porque hoje você pode, da sua própria casa, testar antes da compra e até mesmo entender se aquele produto é funcional para seu espaço, se o design combina com o ambiente e se a escolha realmente faz sentido”, comenta Patrícia Pessoa, Diretora de Inovação em Marketing da Whirlpool.

Os detalhes dos novos fogões mesa de vidro Consul são ainda mais impressionantes de perto e encantam a todos por sua modernidade de design e, também, a mesa de vidro, muito mais fácil de limpar. Os novos modelos contam com opções de 4 e 5 bocas e claro, com a qualidade e confiança de sempre que a Consul oferece.

Aposte no fogão com mesa de vidro e sua cozinha terá um toque de design e modernidade que você merece.