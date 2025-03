Acer dará dois meses de pizza grátis toda semana na compra de notebooks gamers

Quem comprar um notebook gamer com processadores Intel Core até o dia 30 de outubro ganhará dois meses de pizza grátis da Acer toda semana. A novidade está disponível para compras de produtos elegíveis pela loja online oficial da marca, a Acer Store, e vai garantir o resgate de vouchers do Uber Eats por 8 semanas consecutivas. O objetivo é “matar” a fome e recarregar as energias daqueles que ficam por horas jogando em frente ao computador – e que não podem perder tempo durante as partidas.

“A Acer tem como uma de suas prioridades o público gamer, e tem levado isso para além dos produtos. Consideramos também o estilo de vida destes consumidores e da comunidade e, por isso, pensamos no Dia da Pizza”, afirma Caroline Raimundo, gerente sênior de marketing da Acer do Brasil. “É uma forma de nos aproximarmos do ecossistema, dando apoio, até nas horas que bate aquela fome e que o jogo não pode parar”, conclui Caroline.

Dispositivos participantes do Dia da Pizza – Predator Helios 300

A promoção vale para quem adquirir os modelos PH315-53-75N8 e PH315-53-75NL do Acer Predator Helios 300, desenvolvidos especialmente para os gamers. O primeiro equipamento possui placa NVIDIA GeForce RTX 2060 com 6 GB VRAM GDDR6, que roda os melhores jogos. O processador Intel Core i7 de 10ª geração traz dois aliados importantes: 16 GB de memória RAM e 512 GB SSD de armazenamento. Sobre o design do notebook, ele possui chassi em metal texturizado, linhas geométricas que resultam em detalhes pretos e azuis, além do teclado PredatorSense que apresenta quatro configurações diferentes e a tela de 15,6 polegadas com tecnologia de 144 Hz para otimizar a competição.

Já o modelo PH315-53-75NL se diferencia do primeiro por possuir placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 2070 MAX-Q Design com 8 GB de memória GDDR6 dedicada e alguns aplicativos já embarcados: PredatorSense, Acer Care Center, Quick Access, Acer Configuration Manager, Acer Product Registration e Acer Collection. O computador também possui tela de 15,6 polegadas de 144 Hz e design preto e azul.

Dispositivos participantes do Dia da Pizza – Acer Aspire Nitro 5

Quem comprar os modelos elegíveis AN515-54-574Q e AN517-52-56PR da linha Aspire Nitro 5 também pode participar da promoção. O primeiro possui placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com memória dedicada VRAM de 4GB GDDR5, que inclusive oferece disposição para que a partida chegue até o fim sem preocupações. O equipamento também tem o processador Intel Core i5-9300H Quad Core de 9ª geração, além dos 8 GB de memória RAM, expansível até 32 GB.

Para que nenhum atraso estrague a partida, o device vem com armazenamento de 512 GB SDD, que possui velocidade de leitura e gravação mais rápida se comparada com um HD convencional, ou seja, os softwares são iniciados em poucos segundos neste computador. Sobre o design, o modelo possui chassi com acabamento premium texturizado e detalhes robustos nas laterais, além de uma tela mais fina com 15,6 polegadas.

Por fim, o AN515-54-574Q é feito para os gamers que querem atingir a máxima potência durante a competição. O modelo, que combina a placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada GDDR6 e o processador Intel Core i5-10300H Quad Core de 10ª geração, traz a performance necessária para jogos pesados. Seu chassi traz linhas inspiradas no universo gamer com detalhes em vermelho e o notebook possui tela de 17.3 polegadas, que faz com que o jogador mergulhe na experiência gamer.

Como participar da promoção Dia da Pizza

Após sete dias do recebimento do produto em casa, o usuário deverá acessar o site da promoção (https://diadapizzaacer.com.br), clicar em “Cadastro” e preencher o formulário. É importante lembrar que este processo deverá ser realizado até 30 dias após o recebimento do dispositivo. Depois desta etapa, o cadastro será validado em até cinco dias úteis e o cliente receberá seu primeiro voucher do Uber Eats por e-mail para o resgate da pizza. Vale destacar que o voucher não é cumulativo, ou seja, ele deverá ser utilizado para a semana a qual é direcionado e que o consumidor deve resgatar e utilizar os demais vales semanalmente.

A cobertura regional da ação, bem como demais condições, devem ser consultadas no regulamento no site oficial da promoção.

—