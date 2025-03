Amazon apresenta o Echo Show 15 para ajudar a manter as famílias organizadas, conectadas e entretidas

A Amazon anuncia hoje o lançamento do Echo Show 15, dispositivo que vem integrar a família Echo Show e foi planejado para ser o coração digital da casa. Com tela Full HD 1080p de 15,6 polegadas, o dispositivo pode ser fixado à parede ou apoiado em uma base – para uso tanto em posição retrato (vertical), quanto paisagem (horizontal) – e foi desenvolvido para ajudar os clientes a se manterem organizados, conectados e entretidos. O Echo Show 15 vem com um processador de próxima geração AZ2 Neural Edge, conta com nova tela inicial com mais opções de customização, novos recursos de personalização com reconhecimento facial e experiências totalmente novas com Alexa.

“Hoje, as famílias lidam com várias prioridades simultâneas – a que horas deixar as crianças no treino de futebol, o que comprar no mercado, ouquando agendar o próximo compromisso. A lista é grande. Com o Echo Show 15, a Alexa pode ajudar”, diz Tom Taylor, vice-presidente sênior da Amazon Alexa. “O Echo Show 15 reúne tudo o que faz sua casa funcionar em um só lugar. Com uma nova tela inicial e widgets Alexa, é possível personalizar o Echo Show 15 para ver o calendário familiar compartilhado, gerenciar listas de tarefas e lembretes e criar sua lista de compras. Além disso, o Echo Show 15 pode se adaptar ao ambiente doméstico. Então, ele está lá sempre que você precisar, mas pode desaparecer lindamente e integrar-se ao ambiente quando você não o estiver usando”.

Com os widgets Alexa selecionados na tela do Echo Show 15, é possível reunir em um único dispositivo com tela Full HD de 15,6 polegadas tudo o que as famílias precisam. Para complementar o conteúdo rotativo do Echo Show 15, você pode personalizar a tela inicial usando uma nova galeria de widgets, o que permite escolher e adicionar as informações mais úteis para a sua família. Os widgets da Alexa são atualizados continuamente para que você sempre tenha as informações mais recentes e possa reorganizá-las facilmente, atendendo às suas necessidades e preferências.

Personalize sua experiência com reconhecimento facial

Com o novo recurso de reconhecimento facial, a Alexa pode reconhecer quem está falando com ela, e personalizar as informações na tela do Echo Show 15. Depois de ativar o recurso de reconhecimento facial, basta passar em frente ao Echo Show 15 para que a Alexa reconheça você e a tela do dispositivo seja atualizada automaticamente, mostrando uma saudação, seus lembretes, eventos do calendário, músicas tocadas recentemente ou notas de outros membros da família.

Organize sua casa

Com o Echo Show 15, é possível rapidamente visualizar e atualizar o calendário compartilhado da sua família, adicionar ou remover itens da lista de compras, verificar a lista de tarefas e muito mais. Agora, com o Echo Show 15 na cozinha, é fácil consultar receitas para preparar o jantar ou planejar as refeições da semana. Você pode obter recomendações de receitas do Cookpad ou de outras skills de receitas.

Fique conectado com a sua casa e a outras pessoas

Ficar conectado significa gerenciar dispositivos e serviços que mantêm sua casa funcionando. O widget de Favoritos da Casa Inteligente permite que você veja e controle os dispositivos compatíveis mais usados, ​​com apenas um toque. A tela ampla permite visualização picture in picture, para seguir uma receita e ao mesmo tempo ficar de olho na câmera do quarto do bebê, por exemplo.

O Echo Show 15 também ajuda você a ficar conectado com seus entes queridos dentro e fora de casa. Com o widget de bloco de notas você pode deixar um recado sobre a hora do jantar para os membros da família ou um lembrete para levar o cachorro para passear. Além disso, com o reconhecimento facial, você pode enviar um recado diretamente para alguém específico da família, que só aparecerá quando a Alexa reconhecer esta pessoa em frente ao dispositivo. Com sua tela de 15,6 polegadas e câmera de 5 megapixels, o Echo Show 15 também é ótimo para chamadas de vídeo ou para fazer Drop In – recurso que permite fazer chamadas a dispositivos autorizados compatíveis com a Alexa, como um smart speaker Echo – com uma pessoa querida em qualquer lugar.

Desfrute do entretenimento que você mais gosta

Com sua tela grande e suporte para streaming de vídeo a 1080p, o Echo Show 15 também pode funcionar como seu monitor de vídeo na cozinha. Basta pedir à Alexa para assistir a filmes e séries de TV do Prime Video e Netflix. Fique por dentro das notícias, peça a Alexa para tocar música ou ler um eBook da biblioteca Kindle. O Echo Show 15 também se integra perfeitamente à sua decoração, use fotos do Facebook para transformar sua tela inicial em um porta-retratos digital. Veja suas fotos com outros conteúdos na sua tela inicial ou como uma apresentação de slides.

Equipado com o novo processador AZ2 de próxima geração

O Echo Show 15 é equipado com o processador Amazon AZ2 Neural Edge de próxima geração, um mecanismo de inferência de machine learning com arquitetura escalável quad-core. A arquitetura AZ2 é projetada de forma personalizada pela Amazon, permitindo que algoritmos de visão computacional (CV) – que anteriormente necessitavam do poder computacional da nuvem – passem a ser processados ​​inteiramente na ponta. Isso significa que o Echo Show 15 é capaz de reconhecer uma pessoa cadastrada na função de reconhecimento visual e processará sua imagem diretamente no dispositivo.

Privacidade e acessibilidade

O Echo Show 15 foi projetado com a privacidade em mente; possui controles de microfone e câmera, capacidade de visualizar e excluir suas gravações de voz e uma tampa embutida para cobrir a câmera. O reconhecimento facial é opcional, requer consentimento explícito, e você pode excluir seu perfil da função de reconhecimento facial a qualquer momento por meio das configurações do dispositivo ou do aplicativo Alexa. Para saber mais sobre os recursos que garantem transparência e controle sobre sua experiência Alexa, visite o Portal de Privacidade da Alexa: amazon.com.br/privacidadealexa . Além disso, o Echo Show 15 oferece recursos de acessibilidade que beneficiam todos os clientes, incluindo a capacidade de interagir com Alexa usando toque ao invés de voz, visualizar legendas de respostas da Alexa na tela do dispositivo com VoiceView, entre outras funcionalidades.

Disponibilidade e preço