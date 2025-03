TCL lança P725 com Google TV para o mercado brasileiro

A TCL Electronics (1070.HK), uma das empresas líderes na indústria global de TV´s e eletrônicos em rápido crescimento, lançou – hoje – a P725, sendo o primeiro modelo da empresa dentro do seu portfólio a utilizar Google TV. O produto está disponível a partir de: 75P725 R﹩ 6.899, 65P725 R﹩ 5.499, 55P725 R﹩ 3.999, respectivamente.

A TCL Google TV P725 4K TV oferece recursos avançados para áudio e imagem, que normalmente são encontrados apenas em produtos de luxo, como é o caso do Dolby Vision e Dolby Atmos, que proporcionam aos usuários uma empolgante experiência imersiva, mas que nesta série está presente e traz novas tecnologias para este patamar de TV. A P725 conta com o AiPQ Engine (processador) para garantir que cada quadro individual seja transmitido perfeitamente, além de ter poder suficiente para realizar diversas tarefas ao mesmo tempo sem perder rendimento. O modelo também oferece uma ampla gama de experiências de entretenimento para que os usuários possam desfrutar ao máximo dos momentos de lazer.

“A TCL está comprometida em levar uma experiência de entretenimento única através de imagens impressionantes e interações inteligentes para mais consumidores em diferentes partes do mundo. Estamos orgulhosos de dizer que os nossos lançamentos de TV em 2021 vão reforçar a posição de liderança da TCL na indústria global de eletrônicos de consumo”, disse Kevin Wang, CEO da TCL Industries Holdings Co., Ltd. e TCL Electronics.



TCL 4K HDR P725

Apresentando Dolby Vision e Dolby Atmos, a P725 oferece uma experiência cinematográfica impressionante e de alta qualidade com imagens em movimento e um áudio envolvente. Dolby Vision é uma tecnologia de imagem avançada que combina a alta faixa dinâmica (HDR) com recursos de cores vibrantes para fornecer qualidade de imagem ultravívida com incrível brilho, contraste, cores e detalhes. Com Dolby Atmos, o som é incrivelmente realista e reverbera por todo o ambiente com uma clareza incrível, revelando detalhes de áudio nunca ouvidos antes.

O Controle de Voz Viva-voz 2.0 do novo modelo oferece uma maneira fácil e inteligente de interagir com a TCL TV. Com microfones embutidos na TV, agora é possível mudar de canal, definir lembretes e explorar serviços de streaming por meio de comandos de voz simples. São experiências de entretenimento ainda mais aprimoradas para música, filmes, jogos e muito mais, que estão disponíveis por meio do Google TV.



O requintado design minimalista da P725 apresenta um acabamento metálico e bordas extremamente finas para garantir que o espaço máximo da tela esteja disponível para conteúdo de entretenimento.

Os principais recursos incluem:

• 4K HDR

• Dolby Vision & Atmos

• AiPQ Engine

• Google TV

• Hands-Free Voice Control 2.0

• Google Assistant

• Google Duo

• Dual band wifi + HDMI2.1