Sorria! Temos 4 dicas para você tirar as melhores fotos de sorrisos de todos os tempos

Hoje é o Dia Mundial do Sorriso – muito além de uma expressão facial, o sorriso é uma das formas como expressamos nossos sentimentos e é uma linguagem universal, facilmente compreendida em todos os cantos do planeta. O ato de sorrir é capaz de produzir efeitos positivos no corpo e na alma e faz bem à saúde. Desde 1999, a primeira sexta-feira de outubro é usada em todo o mundo para celebrar o sorriso e lembrar as pessoas de sorrir. Foi o criador da Smiley Face (😊), o artista Harvey Ball, quem teve a ideia de termos um dia exclusivo para sorrirmos para os outros e distribuirmos gentileza, independente das diferenças políticas, regionais ou religiosas.

Alguns estudos indicam que um adulto sorri entre 15 e 100 vezes por dia, mas que crianças são capazes de sorrir mais de 300 vezes por dia, em média. Ao sorrir, trabalhamos de 12 a 17 músculos do nosso rosto – e está cientificamente comprovado que as pessoas que sorriem mais têm 40% menos chances de sofrer um acidente vascular, vivem em média quatro anos a mais e ativam a plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, que é a habilidade do cérebro de se recuperar e se reestruturar, algo fundamental para evitar doenças cerebrais degenerativas.

A Shutterstock sabe que cada sorriso é um sorriso e, inclusive, identificou que as cinco imagens de pessoas sorrindo mais baixadas na plataforma em 2021 são diversas.

E para inspirar os fotógrafos profissionais e amadores nesta data tão importante, os criadores de conteúdo da Shutterstock compartilharam seus principais segredos para obter a foto de sorriso perfeita:

Faça as pessoas sorrirem com os olhos

Dizem que sorrir com os olhos é o sorriso mais verdadeiro que existe. As pessoas se encantam e gostam dele por refletir a felicidade genuína. Hoje, mais do que nunca devido à pandemia, aprendemos a sorrir com os olhos e a esboçar esse tipo de sorriso que vem de pensamentos positivos e boas lembranças – e isso não exige muito esforço. Descubra os sorrisos nas pessoas ao seu redor e salve esse momento em sua câmera.

Encontre a inspiração

Geralmente, quando preparamos uma sessão de fotos, costumamos pesquisar ideias e lugares, quais poses queremos que a pessoa faça e qual estilo ou estado de espírito queremos passar com as imagens. Para ajudar nesta pesquisa, a Shutterstock organizou uma coleção de imagens neste link para ajudá-lo a reunir inspiração para suas fotos.

Convide as pessoas a exercitarem… os músculos da face

Às vezes, tirar uma foto pode ser meio intimidante e deixar as mãos tremendo – e isso, infelizmente, vai refletir na imagem capturada. Para evitar isso, peça às pessoas para fecharem os olhos enquanto você se prepara para tirar a foto e que os abram lentamente quando você estiver pronto. Peça que eles sorriam sutilmente ao fazer isso. Se mesmo assim você ainda não conseguir aquele sorriso natural, peça a elas que cerrem os dentes para o formato da mandíbula fique bastante marcado. Quando a pressão for liberada, ela sorrirá naturalmente.

Conheça as pessoas!

Quando vamos fotografar alguém, é comum esta pessoa se sentir um pouco (ou até muito!) nervosa por não se sentir confiante o suficiente. Para tirar a tensão do momento, é bacana bater um papo informal com ela e conhecê-la um pouco melhor, saber o que ela fez aquele dia, quais suas paixões e por aí vai. Isso vai fazer com que elas se soltem mais durante as fotos. E mais uma dica: quando você sorri, a pessoa se sente mais confortável para sorrir também.

Se você usar essas dicas, temos certeza de que conseguirá ótimas fotos e até poderá compartilhá-las com outros criadores de conteúdo na Shutterstock.

Agora, pegue sua câmera ou celular, encontre o máximo de sorrisos que puder, coloque essas dicas em prática e aproveite este Dia Mundial do Sorriso fazendo o que você mais gosta.