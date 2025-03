Tecnologia vestível: 10 motivos para investir em um smartwatch e torná-lo um um verdadeiro aliado de vida

A duração da bateria continua sendo uma das maiores reclamações sobre smartwatches. A Mormaii preparou uma vantagem ao consumidor que leva em consideração este tipo de característica. O Mormaii Life chega até 12 dias de duração, sem precisar carregá-lo, poupando energia e preocupação em ficar na mão com apenas pouco tempo de uso.

2. Compatível qualquer sistema operacional (Android e iOS):

Basta instalar o aplicativo do próprio Mormaii Life.

3. Preço bom para a categoria:

O Mormaii Life possui recursos avançados de condicionamento físico, música e comunicação por apenas R$699. O site oficial da marca, também oferece opção de parcelamento em até 12x sem juros.

4. Rastreamento de condicionamento físico:

Um relógio multifuncional deve registrar seus passos, calorias e exercícios, e a maioria dos wearables de hoje também tem um monitor de frequência cardíaca. Mas, o diferencial que vem chamando a atenção é o ‘alerta sedentarismo’, onde o Mormaii Life alerta o consumidor de tempos em tempos (programado pela própria pessoa).

5. Controle de música:

O relógio pode não apenas monitorar suas corridas matinais, mas também reproduzir a melhor playlist, para ouvir músicas ( com opção de avançar, voltar, pausar e dar play), sem precisar mexer no telefone.

6. Comunicação mais fácil:

Alertas de aplicativos, notificações de ligação, mensagens e redes sociais;

7. Registro de atividade física:

O Mormaii Life oferece 9 opções de exercícios no relógio e 13 opções no aplicativo, resumo das atividades no aparelho e no app, passos, calorias, distância, tempo e tamanho da passada;

8. Cuidados com a saúde e o bem-estar:

É importante notar como o consumidor tem buscado recursos que melhores sua qualidade de vida, através de diferentes práticas no dia a dia. O Mormaii Life foi criado para ser um verdadeiro aliado de vida. O relógio inteligente oferece o modo não perturbe, dados automáticos de sono, definição de metas de passos e sono, para mulheres: acompanhamento do ciclo menstrual, modo relaxamento (exercício de respiração), 3 opções de intensidade de brilho da tela e batimentos cardíacos automático.

9. Variedades e diferenciais:

O modelo possui ainda cronômetro, temporizador, alarme, acionamento gestual, resistência à àgua (5atm), ajuste no formato de hora (12h ou 24h), e modo de ‘achar celular’ em casos de perda do aparelho.

10. Design e estilo:

O modelo é moderno, compacto, possui pulseira de polímero (com 4 opções de cores), aro rosê, caixa quadrada de 35mm e 35g, além de ser leve e confortável. Oferece 8 mostradores e veste bem com qualquer look para qualquer ocasião. Seja no esporte ou na vida urbana.