Fones de ouvido HUAWEI FreeBuds 4i chegam ao mercado brasileiro na cor preta com 20% de desconto

Submarino , Shoptime e A Huawei trouxe recentemente ao mercado brasileiro os seus novos fones de ouvido HUAWEI FreeBuds 4i, que combinam um lindo design e tecnologias de áudio excelentes. Agora, eles chegam ao mercado brasileiro na cor preta, em promoção válida nos e-commerces parceiros Americanas.com Mpcel.com.br . Do preço sugerido de R﹩ 699,00, os fones de ouvido estarão por R﹩ 549,00 até o dia 07 deste mês e, em compras à vista, o consumidor ganha mais 10% de desconto, nos canais selecionados.

Os novos fones trazem cancelamento ativo de ruído (ANC) aprimorado, capaz de detectar os barulhos do ambiente por meio dos microfones que geram uma onda sonora reversa para reduzir o som, proporcionando uma experiência de áudio totalmente imersiva. Eles também contam com o Awareness Mode, que permite aos usuários ouvirem o que acontece à sua volta sem os tirar do ouvido.

Um destaque do novo HUAWEI FreeBuds 4i vai para redução do ruído ambiente durante as chamadas de áudio ou vídeo, onde ele adota três tecnologias anti-interferência para melhorar a qualidade da chamada. Já quando falamos de bateria, ela é capaz oferecer até 10 horas¹ de reprodução contínua de música ou até 6,5 horas de chamada de voz e, somado ao estojo de carregamento, ele pode fornecer até 22 horas de reprodução de música ou até 14 horas de chamada de voz.