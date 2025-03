Chega ao mercado solução para ensino online TeamViewer Classroom

A TeamViewer, provedora líder mundial de soluções de conectividade remota e digitalização de ambientes de trabalho, anuncia o lançamento da tecnologia TeamViewer Classroom para colaboração interativa em escolas, universidades e demais instituições de ensino online.

Desenvolvido e hospedado em nuvem diretamente pela TeamViewer, o TeamViewer Classroom é a primeira solução de um player global integralmente criada sem participação de outros fornecedores e totalmente compatível com a GDPR (General Data Protection Regulation; ou LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, em Português) para atendimento a todos os requisitos de proteção de dados dos Ministérios da Educação dos países da Europa. O TeamViewer Classroom está disponível também em todas as Américas, apesar de inicialmente se concentrar nos mercados europeus.

Um dos focos especiais do TeamViewer Classroom é seu set de funcionalidades, que vão muito além das possibilidades de simples reuniões online, como edição conjunta de upload de documentos, quadros digitais, salas separadas para trabalhos em grupo e pesquisas em tempo real dentro dos grupos de alunos. Por meio de extensos direitos de moderação, os professores podem também orientar as interações entre os participantes de cada grupo e documentar os resultados das reuniões, além de armazenar documentos online para uso a qualquer momento em outras unidades de aprendizagem. O TeamViewer Classroom oferece ainda a possibilidade de conexão com outras plataformas de ensino através de plug-in e API aberta.

“A digitalização na Educação é uma tarefa importante para o desenvolvimento da sociedade como um todo, e isso ficou ainda mais claro com o advento da pandemia de coronavírus há quase dois anos”, afirma Hendrik Witt, Diretor de Produto da TeamViewer. “Com o TeamViewer Classroom, nós estamos contribuindo para o progresso digital em escolas e universidades, obedecendo aos mais altos padrões de segurança e proteção de dados para garantia dos direitos fundamentais à Educação e à proteção de dados. Este, aliás, é um ponto particularmente importante para a TeamViewer, tanto agora como ao longo de anos de cooperação com instituições governamentais e grandes clientes de vários setores.”

Com forte foco em acessibilidade, o TeamViewer Classroom está em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da Europa e é integralmente baseado na web, podendo facilmente ser acessado via navegadores comuns no PC, laptop, tablet ou smartphone, funcionando ainda em dispositivos mais antigos e independente do sistema operacional. Além de fornecer e operar a nova tecnologia de ensino online, a TeamViewer também oferece suporte técnico para o TeamViewer Classroom.

Para mais informações sobre a primeira solução de Ensino digital desenvolvida integralmente pela TeamViewer, acesse https://www.teamviewer.com/pt-br/teamviewer-classroom/

Na web, a TeamViewer está em www.teamviewer.com e www.teamviewer.com/pt-br