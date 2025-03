Electronic Arts comemora o lançamento do EA SPORTS™ FIFA 22

A Electronic Arts comemora o lançamento recordista do EA SPORTS™ FIFA 22, no qual jogadores e jogadoras podem experimentar a extraordinária tecnologia de jogabilidade de próxima geração HyperMotion no PlayStation®5, Xbox Series X|S, e Stadia™. Contando com inovações em todos os modos de jogo, incluindo os torneios Arcade do VOLTA FOOTBALL, os novos Heróis do FIFA Ultimate Team™ e muito mais, FIFA 22 já está disponível mundialmente para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC via Origin™ e Steam®, Stadia, PlayStation®4 e Xbox One. A super estrela do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé também está na capa do jogo pelo segundo ano consecutivo.

Com mais pessoas que nunca no acesso antecipado, mais de 5.2 milhões de fãs em todo o mundo estão vivendo a emoção do FIFA 22. Como resultado, cerca de 131 milhões de partidas já foram jogadas nos diferentes modos de jogo e mais de 4.6 milhões de times já foram criados.

“Na EA SPORTS, nossa experiência premium de futebol representa muito mais do que um jogo. É uma comunidade vibrante e cheia de energia, onde dezenas de milhões de fãs se conectam além de fronteiras e culturas,” disse David Jackson, Vice Presidente de Marca do EA SPORTS FIFA. “Por meio de acordos de licenciamento com mais de 300 parceiros, criamos mundos do futebol autênticos e envolventes, que permitem que nossos jogadores se conectem com as ligas, times e talentos que fazem do futebol uma paixão universal. O título deste ano é a nossa melhor representação do poder do futebol até hoje”.

A experiência de futebol mais autêntica, impulsionada pela tecnologia HyperMotion

Com a tecnologia HyperMotion, FIFA 22 para PlayStation®5, Xbox Series X|S e Stadia combina a captura avançada de partida 11×11 e a tecnologia de aprendizagem da máquina para oferecer a experiência futebolística mais realista, dinâmica e com maior capacidade de resposta, desbloqueando, assim, a pura emoção, a paixão e a física dentro do campo. A tecnologia HyperMotion permitiu, pela primeira vez, integrar a captura de movimento de 22 atletas profissionais jogando em intensidade máxima. Além disso, o algoritmo da EA de aprendizagem da máquina aprende por meio de mais de 8.7 milhões de quadros da captura avançada de partida, gerando novas animações em tempo real para criar um movimento de futebol orgânico por uma variedade de interações dentro do campo. Seja um chute, um passe ou um cruzamento, a tecnologia HyperMotion transforma a maneira como atletas se movem com ou sem a bola.

“A tecnologia HyperMotion não só revolucionará a franquia FIFA, mas também mudará para sempre o cenário dos videogames esportivos”, disse Nick Wlodyka, Diretor Geral do EA SPORTS FIFA. “Nossa equipe passou incontáveis horas ouvindo o feedback da comunidade e ajustando a jogabilidade para fornecer um título inovador que permite aos fãs aproveitar a emoção crua do jogo como nunca antes.”

Uma experiência revolucionária do FIFA Ultimate Team

FIFA 22 também inclui inovações no popular modo de jogo FIFA Ultimate Team (FUT) e redesenhou a forma como os fãs competem no Division Rivals e no FUT Champions, ao criar uma maneira mais acessível de testar as habilidades e avançar contra oponentes. O novo título também apresenta o Heróis do FUT, ao mostrar os jogadores mais memoráveis do jogo e dando a fãs a oportunidade de recriar os momentos nostálgicos que garantiram a eles um lugar no time dos Heróis do FUT 22.

Um modo Carreira melhorado, que oferece aos fãs diferentes maneiras de tornar seus sonhos como jogadores em realidade

Carreira de jogador – Mergulhe na trajetória de seu jogador profissional com um sistema atualizado de Desenvolvimento do Jogador, novos atributos chamados Melhorias, que jogadores e jogadoras podem ativar baseado nas situações em campo, Objetivos da Partida gerados dinamicamente, novas opções para aumentar sua Avaliação de Manager e novas cinemáticas depois do jogo que correspondem aos melhores momentos da partida.

Carreira de Manager – Crie seu próprio clube para competir com as melhores equipes do mundo todo e, assim, conquistar a vitória na UEFA Champions League, ou na CONMEBOL Libertadores da América. Desenhe seu escudo de acordo com a sua visão, crie uniformes para jogar dentro e fora de casa que causarão inveja dentro da liga, em seguida, corra para o Editor de Estádios para dar à sua base de fãs um lugar no qual sintam orgulho.

Inovação em todos os modos de jogo

VOLTA FOOTBALL está de volta com novas opções para que fãs expressem seu estilo e se conectem com sua equipe, com uma jogabilidade renovada que premia quem joga por sua habilidade com a bola e um novo sistema de progressão por temporadas que lhe permite ganhar XP de acordo com todas as recompensas do VOLTA FOOTBALL, em qualquer modo que você jogar.

O Pro Clubs oferece novas opções de personalização para fazer com que seu time se destaque, além de permitir a fãs experimentar um sistema de desenvolvimento de atleta que coloca quem joga no controle do desenvolvimento de Craque Virtual, ao apresentar o jogo social simplificado que torna mais fácil que nunca encontrar seu próximo jogo. O FIFA 22 também conta com a presença de atletas femininas no modo pela primeira vez.

Com mais de 17.000 jogadores em mais de 700 times e 100 estádios, e mais de 30 ligas, o EA SPORTS FIFA 22 é o único lugar onde você pode jogar competições icônicas como a UEFA Champions League, UEFA Europa League, a novíssima UEFA Europa Conference League, a Premier League, a Bundesliga, a LaLiga Santander, a CONMEBOL Libertadores da América e a CONMEBOL Sulamericana, proporcionando a jogadores e jogadoras uma experiência mais realista.

FIFA 22 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romênia e está disponível em todo o mundo para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC via Origin™ e Steam®, Stadia, PlayStation®4 e Xbox One. O FIFA 22 Legacy Edition estará disponível para Nintendo Switch™. Junte-se à comunidade da EA SPORTS FIFA no Facebook e no Instagram ou no Twitter @easportsfifa.