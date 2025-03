TCL aumenta investimentos na categoria de TVs QLED em 2021

A TCL Electronics (1070.HK), uma das empresas líderes na indústria global de TV´s e eletrônicos, lançou hoje no Brasil a TCL QLED 4K TV C725. O modelo foi projetado para oferecer uma gama abrangente de experiências de entretenimento com desempenho audiovisual excepcional. A TV está disponível em 50″, 55″ e 65″, a partir de: 65C725 R﹩ 6.399, 55C725 R﹩ 4.399, 50C725 R﹩ 3.999, respectivamente.

“Contando com a integração vertical da cadeia de abastecimento, a TCL está comprometida com a tecnologia Quantum Dot Display desde 2014. Dado o impulso de aderência deste recurso ao longo dos anos, agora é o momento perfeito para apresentar as TVs QLEDs 2021 a mais consumidores em diferentes partes do mundo”, disse Kevin Wang, CEO da TCL Industries Holdings Co., Ltd. e TCL Electronics. “Estamos orgulhosos de dizer que as novidades de TV em 2021 da TCL vão reforçar a posição de liderança da marca na indústria global de eletrônicos de consumo”.



TCL QLED 4K TV C725

Elevando a tecnologia Quantum Dot Display a um novo patamar com a liderança da indústria em mais de 100% da intensidade de cores, a TCL QLED 4K TV C725 tem um valor competitivo para quem deseja entretenimento doméstico interativo de alta qualidade como parte de um estilo de vida conectado e inteligente. A tecnologia QLED da C725 apresenta qualidade visual de mais de um bilhão de cores, com um desempenho mais natural e suave.

A qualidade de imagem ultravívida da C725 é aprimorada pelo Dolby Vision, com brilho, contraste, cor, detalhes e dimensionalidade de alta qualidade que dão vida ao conteúdo de entretenimento.

A nova tecnologia HDR 10+ otimiza a qualidade da imagem para exibição em 4K usando mapeamento de tom dinâmico para refletir as variações quadro a quadro ou cena a cena em brilho, saturação de cor e contraste.

O AiPQ Engine da TCL ativa o potencial total do modelo com otimização em tempo real da cor, contraste para diferentes gêneros de entretenimento e conteúdo. Com base em algoritmos de otimização de conteúdo, o AiPQ garante uma experiência 4K HDR incomparável.

Somando-se à vivência de cinema, a C725 conta com o Sistema Dolby Atmos, que coloca sons em um espaço multidimensional e possibilita ao usuário uma experimentação imersiva realista, seja no esporte, filme ou videogame favorito.

Para completar a experiência 4K, o sistema utilizado no produto é o Google TV, sendo a TCL a primeira empresa no Brasil a disponibilizar o novo serviço da Google.

Além disso, os usuários podem interagir com conteúdo ilimitado por meio do Hands-Free Voice Control 2.0 com o Google Assistant e se conectarem com amigos e familiares por meio do Google Duo.

O produto conta também com HDMI 2.1 para fornecer a melhor resolução de imagem e áudio, possíveis para a TV e multimídia, aprimorada com o algoritmo de software proprietário da TCL. Estas tecnologias garantem que as imagens sejam sempre suaves, mesmo para esportes e cenas de ação com movimentos rápidos.

Com cada detalhe da C725, a TCL busca trazer ao usuário, o prazer de uma vida inteligente.

Os principais recursos incluem:

• 4K QLED

• Google TV

• Dolby Vision/Atmos

• Hands free voice control 2.0

• Google Duo

• HDR10+

• AIPQ Engine



* A aparência do produto, funcionalidades e disponibilidades podem diferir entre países/regiões.

* O Google Assistente está disponível em alguns idiomas, países/regiões.

* Google, Android, Android TV e outras marcas e logotipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.