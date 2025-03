Sexta temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone chega no dia 7 de outubro

Mudanças sísmicas são desencadeadas quando bunkers da Segunda Guerra Mundial repletos de explosivos são descobertos. Isso, juntamente com a conclusão épica de Zumbis em Black Ops Cold War, tudo chegando na Sexta Temporada. A atualização estará disponível em Cold War a partir da 1 da manhã no dia 6 de outubro, e para Warzone vai ao ar 1 da manhã do dia 7 de outubro (horário de Brasília).

Assista AQUI ao trailer de gameplay em português

Novidades em Warzone

Warzone ganhará novos pontos de interesse, com uma fissura aberta no estádio e no centro revelando bunkers ocultos da época da Segunda Guerra. A cidade está em caos conforme grandes edifícios cedem às fissuras. Elas, por sua vez, trazem intrigas e inteligência da grande guerra e inspiram Adler a trazer um estouro ainda maior. Aos combatentes abatidos, a surpresa é um Gulag que traz uma familiar arena 1v1.

Os jogadores também devem se preparar para uma importante mudança: a partir de 6 de outubro, regimentos serão congelados – será possível consultar todas as informações que já estão nele, mas será iniciada a migração a um novo sistema de clãs. Saiba mais no blog oficial (em inglês).

Novidades em Cold War

A saga Zumbis terá sua conclusão em “Forsaken”, e trará uma nova vantagem, uma nova Arma Mítica capaz de assumir a forma de um machado de guerra e uma arma de disparos rápidos, a Chrysalax, e uma nova missão. Além disso, a Treyarch trará novas armas de suporte para os mapas de rounds e Epidemia. Para saber tudo que aconteceu na história, a Treyarch também trará uma recapitulação completa com todas as reviravoltas e revelações que levaram os personagens a este último capítulo. Por último, mas certamente não menos importante, novos mapas chegam ao jogo no Playstation, com Dreprogram – um universo dentro da mente de Adler representado por uma rua americana reproduzida pelos soviéticos, e uma luta intensa no quartel da KGB em Gluboko.

Já no multiplayer, a cortina de ferro se ergue e um trio de mapas pode ser acessado:

• Deprogram, 6v6, no lançamento

• Amerika, 6v6, no lançamento

• Gluboko, 2v2 e 3v3, no lançamento

Para saber mais sobre os mapas, visite o blog oficial (em inglês).

Novidades em Black Ops Cold War e Warzone

• Novos operadores: Alex Mason chega na sexta temporada assim como o Fuze, um operador de Perseus

• Cinco novas armas: Uma escopeta com alavanca e um fuzil de assalto chegam ao passe de temporada logo de cara – ao longo da temporada, duas armas brancas e uma submetralhadora também chegam ao jogo

• A Assombração: Esperamos que goste de filmes de terror…. o evento de Halloween vai de 19 de outubro a 2 de novembro

• Novos níveis de prestígio

Saiba mais sobre as novidades no blog oficial (em inglês).

Recompensa para a pré-venda de Vanguard: Operador Arthur Kingsley

Antes do início da temporada, já é possível jogar com Sir Arthur Kingsley, um dos heróis de Call of Duty: Vanguard. Antes de ir à Inglaterra para estudar na Universidade de Cambridge, Arthur vivia em Camarões. Depois de testemunhar os crimes do Eixo no norte da África, ele se alistou no exército Britânico.

O jogador que fizer fizer a pré-compra de Call of Duty: Vanguard até seu lançamento em 5 de novembro, ganhará Kingsley para uso imediato em Warzone e Cold War