Novo roteador da Mercusys focado em custo-benefício chega ao Brasil

Mercusys , uma das principais fabricantes mundiais de dispositivos de rede, anunciou o lançamento de mais um roteador em território nacional. Agora, o MR30G chega ao país e se junta às demais ofertas da marca para consumidores finais focadas em custo benefício. Com preço sugerido de R$ 249,90, o dispositivo, segundo lançamento da fabricante em menos de dois meses, segue seu plano de criar um mundo mais inclusivo através de tecnologia com produtos acessíveis e excelente desempenho.

Voltado para redes domésticas, o MR30G conta com preço de roteadores de entrada, mas especificações premium. Com velocidades que atingem até 1,2 Gbps (867 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2,4 GHz), ele é ideal para atividades cotidianas, como consumo de streamings, videochamadas, games on-line e home-office de forma otimizada e sem atrasos. Isso porque, com suas quatro antenas e tecnologia Beamforming, o roteador dual band garante uma cobertura mais ampla, potencializando a conexão Wi-Fi e proporcionando um sinal potente em todos os cantos da casa.

Junto disso, o lançamento da Mercusys apresenta portas gigabit, o que permite o recebimento e transferência de dados em grandes velocidades e desempenho otimizado. Já a tecnologia MU-MIMO presente no aparelho permite que ele se comunique com diversos dispositivos conectados de forma simultânea, aumentando a taxa de transferência de Wi-Fi para cada um deles e alcançando velocidades mais rápidas do que os roteadores AC padrão, melhorando assim a eficiência da rede.

De fácil instalação, o MR30G apresenta três anos de garantia e gerenciamento fácil de rede doméstica. Assim, recursos como controle dos pais, QoS e rede de convidados prometem uma maior segurança e eficácia para seus usuários. Sofia Páez, Gerente de Marketing da Mercusys no Brasil, explica:

“Estamos trabalhando intensamente no reposicionamento de marca da Mercusys no país e a chegada do MR30G acompanha este movimento. Teremos, ao longo dos próximos meses, lançamentos voltados para diferentes finalidades com excelente custo benefício, reforçando nossa missão de democratizar o acesso ao Wi-Fi”.

O MR30G e os demais dispositivos da Mercusys podem ser encontrados nas prateleiras das maiores lojas físicas e marketplaces do Brasil;