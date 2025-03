Cibercriminosos usam novo filme do James Bond para aplicar golpes

Novas estreias de filmes sempre impulsionaram a atividade dos cibercriminosos , pois muitos fãs ficam interessados em serem os primeiros a assistirem ao filme e podem ficar desatentos às fontes que usam para vê-lo. O novo filme de James Bond, “007 – Sem Tempo Para Morrer” (No Time To Die), sendo a última missão de Daniel Craig como o espião, não é exceção. Segundo análise dos especialistas da Kaspersky, existe uma intensa atividade de golpistas antes mesmo da estreia do filme, que acontece nesta quinta-feira, 30 de setembro de 2021.

Para ter uma visão mais clara de como os cibercriminosos tentam monetizar o interesse dos fãs de cinema, os especialistas da Kaspersky analisaram arquivos maliciosos disfarçados e sites de phishing relacionados ao filme. Os especialistas descobriram que houve tentativas de infectar internautas com vários tipos de malware e softwares indesejados, baixados sob o disfarce do novo filme de James Bond. Embora não houvesse muitos usuários tentando baixar esses arquivos, as ameaças detectadas não se limitavam ao Adware , e eram bastante versáteis e perigosas. Elas incluíam trojans para acessar dados sensíveis ou para roubar credenciais de acesso, assim como alguns ransomware .

Os especialistas Kaspersky também encontraram vários sites de phishing criados para roubar os dados bancários dos fãs. Os internautas, que visitaram o site malicioso na esperança de assistir ao tão aguardado “Sem Tempo para Morrer”, depois de assistirem os primeiros minutos do filme, são convidados a se registrar para continuar a ver. As vítimas inserem seus dados de cartão de crédito e, mesmo após o registro estar completo, não podem continuar assistindo. O dinheiro é debitado de seu cartão e os dados de pagamento acabam nas mãos dos fraudadores.

Exemplo de site de phising que oferece o filme “Sem Tempo para Morrer”

“Várias fontes de entretenimento, incluindo filmes, sempre foram um atrativo para os cibercriminosos espalharem ameaças e páginas de phishing. Com as estreias de novos filmes e séries de TV no online, isto tem alimentado o interesse não só dos cinéfilos, mas também dos golpistas e fraudadores. Inevitavelmente, o lançamento do tão esperado filme do James Bond causa uma agitação. O público está com pressa de ver o filme, fazendo com que esqueça da segurança na internet. Os internautas devem estar atentos às páginas que visitam, não baixar arquivos de sites não verificados e ter cuidado com quem compartilham informações pessoais”, comenta Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky .

Para evitar ser vítima de programas maliciosos e golpes, a Kaspersky aconselha as pessoas:

• Evitarem links que prometem visualização antecipada de filmes ou séries de TV. Se você tiver alguma dúvida sobre a autenticidade do conteúdo, verifique com seu provedor de entretenimento.

• Verificarem a autenticidade do site antes de inserir dados pessoais e use somente páginas oficiais e confiáveis para assistirem ou baixar filmes. Verifique novamente os formatos de URL e a ortografia do nome da empresa.

• Prestarem atenção às extensões dos arquivos que estão baixando. Um arquivo de vídeo nunca terá uma extensão .exe ou .msi, por exemplo.