Locaweb contrata mais de mil profissionais somente em 2021

A demanda por profissionais de tecnologia na Locaweb, uma das empresas pioneiras em soluções Business to Business (B2B) para transformação digital de negócios no Brasil, cresceu muito de 2020 para cá. A companhia busca hoje cerca de 70 profissionais para compor os seus times de tecnologia e conta ainda com mais de 1.083 posições em aberto para outras áreas.

O aumento da demanda acompanha uma tendência do mercado. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o mercado de tecnologia do País precisará de aproximadamente 70 mil profissionais ao ano até 2024, número que poderá representar um déficit de 260 mil pessoas qualificadas no período.

As vagas são para diversos cargos, como especialista de dados, engenheiro de software, administrador de sistemas, analista de infraestrutura, entre outros. Para Simony Morais, diretora de Gente & Gestão da Locaweb, “estes profissionais são fundamentais para o desenvolvimento do nosso negócio, que auxilia pequenos e médios empreendedores a prosperarem digitalmente”.

A companhia oferece convênio médico e odontológico, vale transporte e refeição, seguro de vida, Gympass, programa de qualidade de vida e bem-estar, programas de evolução de carreira, contando com alinhamento internos (PDI), programas de apoio nutricional, terapeuta entre outros benefícios.

As vagas são para trabalho remoto. De acordo com Simony, “assim podemos dar oportunidades a profissionais de todo o Brasil, ganhando em diversidade regional também. Mesmo longe, nos esforçamos para desenvolver a nossa cultura organizacional e dar todo o suporte necessário para os colaboradores, levando nossos valores para onde o colaborador está”.

O Grupo Locaweb investe constantemente em seus profissionais, o último lançamento aconteceu em agosto com o programa interno “Quero ser PO”, que busca capacitar os selecionados para ocupar cargos de Product Owner, um dos mais requisitados no mercado de tecnologia. “Com dez módulos, os participantes terão uma formação completa, contando com a participação de profissionais do mercado para desenvolver diversas soft e hard skills”, afirma a executiva.

Além de olhar para os profissionais que já são da casa, a empresa também busca capacitar e inserir no mercado novas pessoas. Em sua sétima edição, o programa Quero ser Dev irá ensinar 25 candidatos de todo o Brasil à escrever código para back-end e front-end usando Ruby on Rails e JavaScript, com uso de testes automatizados e seguindo a rotina de times de desenvolvimento ágeis. “Nós queremos fortalecer o ecossistema de tecnologia brasileiro, que já é grande, mas ainda tem muito a crescer”, finaliza a diretora.