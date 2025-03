Technos conquista público masculino com produtos resistentes, tecnológicos e atemporais

Uma marca de sucesso é reconhecida por impactar seus consumidores com atitudes e obter resultados positivos. Desenvolvido para quem não tem tempo a perder, o smartwatch da Technos chega ao mercado com olhar atento ao comportamento do consumidor. O novo relógio inteligente da gigante brasileira, oferece tudo que as tendências de consumo masculino mais busca atualmente, segundo as pesquisas: estilo sportswear atemporal, tecnologia, design e praticidade. E, ainda, dentro do cenário da categoria, possui um valor competitivo e vantajoso.

Os diferenciais do novo Connect Sports da Technos, vão muito além das diversas funcionalidades. Seguindo tendências mundiais, o produto é resistente a poeira e a água, possui tela de alta resolução, é full touch, e com poucos cliques permite interação total. A caixa e a pulseira foram construídas em polipropileno, tornando o smartwatch em uma peça ultra resistente e leve.

Mais de 20 recursos estão disponíveis. Entre eles: notificações de chamadas e redes sociais, monitoramento cardíaco, contador de passos e calorias, previsão do tempo, auxilia na rotina de exercícios (com 12 modalidades diferentes – e ainda, registra todo o histórico de atividades no app). O Connect Sports ainda possibilita o ajuste do mostrador usando qualquer imagem como plano de fundo. E, o melhor, a bateria tem durabilidade de até 12 dias de uso, sem ir para o carregador, facilitando a dinâmica no dia a dia corrido.

Valor Sugerido: R$999. Clique aqui para encontrar o Connect Sports

@technosoficial