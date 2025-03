Programa de capacitação gratuita em SEO busca preparar novos profissionais de Maringá e Região para o mercado de marketing digital

Você já deve ter escutado algumas vezes que o marketing digital é a profissão do futuro. De acordo com um levantamento realizado pelo LinkedIn, entre os 15 profissionais mais procurados no mercado este ano, três estão ligados a este seguimento, com salários que variam entre R$ 10 e R$ 30 mil mensais

E para quem pretende ou tem interesse de ingressar no mercado de marketing digital, o Projeto Artemis, promovido pela agência maringaense LiveSEO, está com inscrições abertas para o programa de capacitação em SEO. O preparo será dividido em duas etapas e tem como principal objetivo tornar o SEO uma área de interesse para os futuros profissionais, oferecendo a oportunidade de capacitação e a tão esperada vaga em uma empresa.

As inscrições foram abertas ontem, segunda-feira (27 de setembro), e podem ser realizadas em https://lp.liveseo.com.br/artemis-program até o dia 22 de outubro. Os treinamentos acontecerão nos dias 26, 27 e 28 de outubro e 03, 04 e 05 de novembro.

Como funcionará o programa de capacitação em SEO

Os inscritos no programa participarão de duas etapas. A primeira será uma online, na qual será contextualizado o tema, com webinars do Lucas Maranho e explicações sobre o funcionamento do Google, entre outras atividades. Após essas aulas, haverá três avaliações: SEO webinars, lógica e fit cultural da liveSEO.

Os candidatos que passarem na avalição participarão do curso presencial, que será um pouco mais aprofundado. Essa segunda etapa será dividida em duas partes: conhecimentos técnicos de SEO e produção de conteúdo. Vale destacar que os interessados poderão optar pela sua área de interesse no ato da inscrição, que será realizada em uma única landing page. O curso presencial ocorrerá em datas diferentes, entre os dias 26, 27 e 28 de outubro e 03, 04 e 05 de novembro, com avaliações finais.

Ao todo, serão selecionados 40 candidatos para participar da segunda fase, a presencial, os demais ficarão no banco de dados para outras oportunidades. Vale ressaltar que não é obrigatório ter formação acadêmica, o programa é voltado para interessados no mercado de marketing digital.

Ajuda de custo

As pessoas inscritas no projeto terão alguns benefícios, sendo eles:

Acesso ao material impresso;

Auxílio no que precisar;

Itens personalizados com a logo do projeto;

Alimentação quando estiverem na aula presencial.

Oportunidade de emprego

Uma das principais ações da agência liveSEO é a contratação e a formação de pessoas. Com o crescimento da empresa, eles estão em busca de talentos que entendem um pouco sobre o tema, por isso a iniciativa do programa de capacitação em SEO. Ao final, a agência selecionará até seis pessoas para fazer parte do time da agência, todos trabalharão no formato híbrido. Por isso, a recomendação é que sejam pessoas que residem em Maringá, no Paraná.

De acordo com o Lucas Maranho, CEO da liveSEO, não é apenas uma oportunidade de emprego, mas também uma chance de mudança de segmento e de recolocação no mercado. “Vemos isso como uma oportunidade da pessoa se profissionalizar na área. Então talvez a pessoa não consiga trabalhar conosco, mas ela vai entrar em um mercado novo que está extremamente aquecido e em busca constante por profissionais qualificados”, disse.

“Acreditamos também que a principal importância do programa é a possibilidade de entrar nesse novo mercado e se encontrar. Não é só uma oportunidade de emprego, mas uma chance para quem deseja mudar de carreira. Trazer oportunidades que talvez as pessoas não estivessem nem enxergando”, finaliza Lucas.

Sobre SEO

SEO (search engine optimization, ou, otimização dos motores de busca) é uma área profissional relativamente nova, tornando difícil encontrar candidatos com o entendimento necessário.

É preciso treiná-los. Por isso surgiu o Projeto Artemis, um projeto de capacitação em SEO, promovido pela Agência liveSEO. O objetivo é tornar o SEO uma área de interesse de futuros profissionais, oferecendo a oportunidade de capacitá-los e conquistar a tão sonhada vaga em uma empresa conceituada.