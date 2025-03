Beamforming: saiba tudo sobre a tecnologia Wi-Fi

O Wi-Fi está presente em quase todas as atividades do dia a dia do brasileiro. O aumento de dispositivos compatíveis com Wi-Fi não para de crescer – antes limitados a tablets, celulares e laptops, hoje contamos com redes domésticas que incluem câmeras, Smart TVs, lâmpadas e até eletrodomésticos como cafeteiras e geladeiras – e isso demanda do roteador uma distribuição otimizada de sinal já que uma TV com streaming 4K demanda muito mais dados que uma lâmpada inteligente, por exemplo.

Para atender essa necessidade, existem os roteadores com tecnologia Beamforming, que detectam quais aparelhos na rede estão precisando de mais sinal e fazem uma distribuição de dados na rede. O roteador com Beamforming é ideal para lares com dispositivos que exercem diferentes atividades online ao mesmo tempo ou para casas inteligentes. O crescimento da banda larga no Brasil também mostra a demanda por tecnologias que melhorem a rede Wi-Fi já que planos maiores de internet significam maior transmissão de dados. Alexandre Nogueira, Gerente Executivo Nacional de Vendas e Trade Marketing da Mercusys , explica:

“Ao enviar dados, os roteadores primeiro detectam a localização dos dispositivos e coletam outras condições relacionadas aos caminhos de transmissão. De acordo com essas variáveis, os roteadores podem ajustar e focar seus sinais para direcioná-los aos usuários, resultando em conexões mais rápidas e estáveis. A diferença do Beamforming é que ele direciona seus feixes em vez de irradiar dados em todas as direções, o que faz com que os sinais de Wi-Fi cheguem mais longe. Isso também reduz a colisão entre diferentes transmissões de dados”.

Resumindo, a tecnologia Beamforming não transmite o sinal para toda uma área, mas sim direciona e concentra suas ondas nos dispositivos conectados ao roteador. Entre seus diferenciais, destacam-se a melhora na cobertura Wi-Fi, reduzindo as zonas de sombra já que o sinal pode ser transmitido através das paredes, conexão mais estável e melhora na taxa de transferência, o que possibilita uma adequação da rede ao ambiente e quantidade de usuários conectados. Desta forma, atividades rotineiras como streamings, jogos on-line, videochamadas e muito mais são melhoradas, tendo seu desempenho intensificado.

A Mercusys conta em seu catálogo de ofertas residenciais com roteadores Beamforming, como o MR50G e MR30G, com tecnologia Dual Band, e o MR70X, equipado com a inovadora tecnologia Wi-Fi 6, além de ser o último lançamento da marca no país. Confira abaixo a especificação completa dos aparelhos:

• Velocidade Dual Band AC1900 – Desfrute do entretenimento digital sem atrasos, atingindo velocidades de até 1900 Mbps (1300 Mbps na banda de 5 GHz e 600 Mbps na banda de 2,4 GHz)

• Cobertura de longo alcance – 6 antenas de alto ganho com Beamforming oferecem conexões estáveis em toda a sua casa com sinal WiFi forte em todos os cantos

• Portas Full Gigabit – Aproveite ao máximo seu acesso à Internet e transfira dados em velocidades vertiginosas para obter o máximo de desempenho

• Maior eficiência da rede – Tecnologia MU-MIMO permite que o MR50G se comunique com vários dispositivos ao mesmo tempo, aumentando o rendimento geral da rede

• Smart Connect – Escolhe de forma inteligente a melhor banda disponível para cada dispositivo

• Próxima Geração WiFi 6 – Atinge velocidade Wi-Fi 6 de até 1.8 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2.4 GHz)

• 4× Mais Capacidade – OFDMA e MU-MIMO permitem a transmissão simultânea de dados de e para vários dispositivos, melhorando a eficiência geral da rede.

• Cobertura Ampla e Forte – 4× antenas multidirecionais de alto ganho com Beamforming que permite conexões estáveis e sinal de WiFi forte em toda a casa.

• Proteção de Segurança – O WPA3 oferece segurança WiFi aprimorada.

• Conexões Gigabit – Aproveite ao máximo seu acesso à internet e transfira dados em velocidades rápidas para obter o máximo de desempenho.

• Economia de Energia – Programa o horário ideal para ligar reduz o consumo de energia dos dispositivos móveis e IoT durante as transmissões de dados.

• Menos Interferência de WiFi – Minimiza a interferência de sinais vizinhos para melhorar a eficiência de transmissão com cores BSS

• Smart Connect – Escolhe de forma inteligente a melhor banda disponível para cada dispositivo

• Modo Access Point – Estende uma rede com fio e a torna sem fio