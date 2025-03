Empresas disponibilizam mais de 1.900 vagas para todo o país

O desemprego no Brasil atinge 14,4 milhões de brasileiros no segundo trimestre deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O mercado de trabalho vem apresentando uma melhora da crise provocada pela pandemia de Covid-19. Em agosto, foram criadas 372.265 vagas com carteira assinada no país, de acordo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Muitas startups estão com vagas abertas em todo o Brasil. No total, são mais de 1.900 vagas ofertadas.

Abaixo seguem as informações das empresas que estão com vagas abertas:

MadeiraMadeira

A MadeiraMadeira está com 300 vagas abertas, focadas nos planos de expansão de lojas físicas e de logística da empresa. Com base em tecnologia, a empresa possui mais de 30 softwares desenvolvidos internamente para atender a operacionalização do e-commerce, com soluções práticas para a experiência do cliente. A MadeiraMadeira é sediada em Curitiba (PR), mas possui colaboradores espalhados pelo país e conta com mais de 2.300 pessoas. As vagas podem ser acessadas por meio do link: https://madeiracarreira.gupy.io/

Matera

A Matera, empresa de tecnologia, líder nacional em soluções de core banking, meios de pagamentos e gestão de riscos, está com 61 vagas abertas em várias localidades do país. Em áreas como: especialista em marketing, coordenador de customer care, analista de sistemas pleno, entre outros. Há vagas para atuação remota para todo o Brasil e também presencial em Campinas, sede da Matera. As inscrições podem ser realizadas no site: https://jobs.kenoby.com/matera

Contabilizei

Contabilizei , empresa pioneira que transformou o mercado de contabilidade no Brasil, está com 130 vagas abertas para atuação em todo país em áreas como engenharia, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos. Há vagas para atuação remota e também presencial. As inscrições podem ser realizadas no site: https://www.linkedin.com/company/contabilizei/

Lalamove

A empresa de logística e tecnologia Lalamove está com 15 vagas em aberto nas áreas de Customer Experience, Operações, Financeiro, Marketing e Vendas. Atualmente, a logtech está presente em cidades do sudeste, sul, centro-oeste, norte e nordeste do País e conta com 60 mil usuários e 50 mil motoristas parceiros cadastrados na plataforma.

As incrições podem ser realizadas no site: https://www.lalamove.com/careers

KingHost

A KingHost , empresa de soluções digitais, sediada em Porto Alegre (RS), está buscando profissionais de todas as regiões do Brasil para as seguintes posições: Gerente de Atendimento, Analista de RH, Estágio de Suporte Técnico e Analista de Desenvolvimento PL. Os interessados devem estar alinhados com as skills de cada vaga e com o propósito da empresa. Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected] . A KingHost oferta serviços que incluem desde computação na nuvem até ferramentas que otimizam o posicionamento dos sites nos buscadores online, a empresa conta com uma base com mais de 65 mil clientes e 300 mil sites hospedados em sua plataforma.

Divibank

Divibank é uma fintech localizada em São Paulo que tem o objetivo de providenciar capital para PMEs e startups que anunciam no mundo online. A empresa está com as seguintes posições em aberto: Desenvolvedor Full Stack PL/SR (2 vagas), Analista de Risco de Crédito, Analista de Operações, Customer Success, SDR e Head of Business Development. A Divibank procura pessoas com boa atitude e vontade de construir uma empresa fora de série e oferece seguro de saúde e dental, férias flexíveis, oportunidade de ter uma participação na empresa e horário de trabalho flexível. Os currículos podem ser enviados para [email protected]

Hilab

healthtech especialista em exames laboratoriais remotos, está com 33 oportunidades. Entre as principais estão Analista de Dados e Engenheiro de Dados. Todas as oportunidades anunciadas são para trabalho presencial, em Curitiba (PR), sede da Hilab. Para a visualização das vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site da https://hilab.gupy.io/ para envio de currículo.

Mundiale

Mundiale , empresa referência em conversational commerce e experiências digitais, está com 200 oportunidades para atuar no setor de teleatendimento. As vagas são para trabalhar presencialmente na sede da companhia, em Belo Horizonte (MG) e não é preciso ter experiência na função. O único requisito é ter completado o ensino médio. Os interessados devem acessar esse link , selecionar a vaga de Customer Partner (Televendedor), preencher o formulário e anexar o currículo. Se preferir, o candidato também pode enviar o currículo para o e-mail: [email protected] , especificando no “assunto” o cargo escolhido.

Rocketseat

Rocketseat , edtech que visa formar desenvolvedores a partir de plataforma e metodologias próprias, está com vagas abertas para quem quer trabalhar na área de TI. As oportunidades são voltadas tanto para quem é focado em Back end quanto para Front end. As jornadas de trabalho serão feitas de forma 100% remota, com auxílio Home Office. Para se candidatar, os interessados podem acessar o Linkedin da empresa ou este link

ADDI

A ADDI, startup criada com objetivo de oferecer uma opção de pagamento condizente com a situação econômica dos países da América Latina, que deu início à sua plataforma de ‘compre agora, pague depois’ para ser uma solução para esse público e impulsionar o e-commerce nessa região, está com mais de 10 vagas abertas para o novo escritório da empresa em São Paulo. Entre elas, analista de suporte ao cliente, analistas de negócios de risco, gerente de produto, gerente de engenharia de software. Os interessados podem se candidatar pelo LinkedIn da ADDI

Brinox

O Grupo Brinox, detentor das marcas Coza, Haus Concept e Brinox, está com diversas oportunidades de emprego para atuação em Caxias do Sul (RS), Linhares (ES) e São Paulo (SP). Fundada em 1988, a empresa conta com mais de mil colaboradores e possui mais de 6.000 itens comercializados em todo território nacional e em mais de 27 países no mundo. Considerado um dos maiores grupos de utilidades domésticas do Brasil, Brinox é conhecido pelo seu poder inovador ao trazer facilidades para o dia a dia. São mais de 50 vagas de vendedor, abastecedor de produção, assistente administrativo, entre outros. Os interessados podem se inscrever no site da empresa.

Bild Desenvolvimento Imobiliário

Fundada em 2007, a Bild Desenvolvimento Imobiliário é uma incorporadora e construtora reconhecida pela capacidade de identificar grandes oportunidades no mercado imobiliário. A empresa está com mais de 60 vagas em diversas áreas para as cidades de Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba, São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba, Marília, Franca e Uberlândia. Os interessados em participar do processo seletivo podem se candidatar pelo Fundada em 2007, a Bild Desenvolvimento Imobiliário é uma incorporadora e construtora reconhecida pela capacidade de identificar grandes oportunidades no mercado imobiliário. A empresa está com mais de 60 vagas em diversas áreas para as cidades de Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba, São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba, Marília, Franca e Uberlândia. Os interessados em participar do processo seletivo podem se candidatar pelo link.

Vitta Residencial

A Vitta Residencial, construtora e incorporadora, é movida pelo propósito de criar e construir empreendimentos que promovam melhorias na qualidade de vida, com conforto e segurança. A empresa está com mais de 50 vagas abertas que contemplam estágio, analistas, coordenadores, mestres de obras, consultores de vendas, analista de suprimentos, gerentes de obra e muito mais. Os Interessados podem se candidatar no link

B4A

A B4A (Beauty For All), maior beauty-tech brasileira, que tem o propósito de tornar a beleza acessível para todos, está com mais de 20 vagas abertas para os departamentos, comercial, B2C, CRM, Financeiro, Criação de Conteúdo, Influencers, Legal, TI, Performance, Proprietary Brands e Influencers. Os interessados podem se inscrever A B4A (Beauty For All), maior beauty-tech brasileira, que tem o propósito de tornar a beleza acessível para todos, está com mais de 20 vagas abertas para os departamentos, comercial, B2C, CRM, Financeiro, Criação de Conteúdo, Influencers, Legal, TI, Performance, Proprietary Brands e Influencers. Os interessados podem se inscrever aqui . A beauty-tech conecta por meio da plataforma B4A Connect, consumidores, influenciadores e marcas, criando network effects e sinergias entre eles, gerando valor para todos os participantes do ecossistema.

A líder mundial em telemedicina, Teladoc Health, está com 19 vagas abertas na cidade de São Paulo em diversas áreas: Assistente de Produtos, Analista de Produtos, Operations Manager, Customer Service Assistant, Software Analyst Pleno, Quality Analyst, Senior Developer Specialist, Senior Developer Specialist (Backend), Senior Developer Specialist (Frontend), Senior Scrum Master, Application Development Coordinator, IT BPM Specialist, Developer Analyst Jr e IT Help Desk. Os candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se candidatar pelo LinkedIn da empresa: https://www.linkedin.com/company/teladoc-health/jobs/

Winnin

Winnin, startup martech que utiliza dados e inteligência artificial para o marketing de empresas, está com 8 vagas abertas para os cargos: Customer Success Analyst (remote job), Pessoa Desenvolvedora Frontend Jr (remote job), Pessoa Desenvolvedora Frontend Pl/Sr (remote job), Pessoa Desenvolvedora Backend Pl/Sr (remote job), DevOps SRE Pleno (remote job), Product Owner (remote job) e Head Growth/Marketing. Os interessados podem se candidatar no link do jobs.quickin.io da Winnin.

ClickBus

A ClickBus, empresa líder e pioneira na venda de passagens de ônibus online, está com 14 vagas abertas nas áreas de atendimento, BCM, data, desenvolvimento, financeiro e produto. A empresa está com vagas abertas em São Paulo, mas no momento trabalha remotamente por conta da pandemia. Para conferir as vagas em aberto, os interessados podem acessar esse link ou acompanhar a divulgação de vagas disponíveis no perfil LinkedIn da marca.

Pmweb

Consolidada no mercado há 25 anos, a Pmweb atua no mercado B2B oferecendo produtos e serviços que proporcionam relacionamentos únicos em escala. A companhia segue crescendo e está com diversas vagas em aberto. São mais de 100 oportunidades para trabalhar em São Paulo (SP) ou em Porto Alegre (RS), inclusive com posições remotas e de estágio. Entre os principais cargos estão Analista de Business Intelligence, Analista de Campanhas Digitais – nas áreas de Oracle Responsys e Salesforce Marketing Cloud, Analista de Sucesso do Cliente (Hotels), Analista de Suporte, Data Analyst, Data Engineer PL, UX / UI Designer, entre outras. Há possibilidade de estágio e vagas PCD. As inscrições para os processos seletivos podem ser feitas no site Pmweb

Spot Metrics:

Spot Metrics , plataforma de inteligência de dados e CRM para o varejo offline, está com uma vaga CLT ou PJ para Desenvolvedor de Front-End.

A vaga é presencial para residentes do Rio de Janeiro e região, mas pessoas de outras localidades também podem se candidatar para trabalhar em home office. Os interessados podem se candidatar no LinkedIn da empresa pelo link linkedin.com/jobs/view/2703581656/.

Invillia:

Invillia , multinacional brasileira que cria produtos e serviços digitais para game-changers globais, prevê a abertura de 500 vagas até dezembro deste ano. A companhia, presente em mais de 200 cidades e 7 países, conecta talentos do Brasil e do mundo para ajudar na aceleração do crescimento digital de outras empresas.

Grupo Tapps

O Grupo Tapps está com 10 vagas de emprego abertas para aTapps Games,Tapps Ventures e Venturion (estúdio de experiências imersivas). Para a Tapps Games, as vagas são Analistas de Planejamento Estratégico II, Artista de Jogos II, Pessoa Coordenadora de Desenvolvimento de Jogos, Pessoa Desenvolvedora de Jogos III, Game Designer II e Tech Artist. Na Venturion, as possibilidades são para Account Executive, Analista de Projetos I e Pessoa Diretora de Arte. Já as oportunidades da Tapps Ventures a vaga é para Analista de Marketing Digital e Growth II. Aqueles que tiverem interesse, devem se candidatar por meio do site: https://jobs.kenoby.com/tapps.

Laura

A Laura, startup que utiliza a Inteligência Artificial para a democratização da saúde, está com duas vagas abertas em Curitiba (PR), com possibilidade de trabalho remoto. As oportunidades são para Pessoa Coordenadora em Customer Experience e Analista de Desenvolvimento. Os interessados podem se candidatar pelo link . A Laura, startup que utiliza a Inteligência Artificial para a democratização da saúde, está com duas vagas abertas em Curitiba (PR), com possibilidade de trabalho remoto. As oportunidades são para Pessoa Coordenadora em Customer Experience e Analista de Desenvolvimento. Os interessados podem se candidatar pelo link . Claranet

Claranet , multinacional de tecnologia, está com mais de 30 vagas abertas, que variam entre trabalho remoto e presencial na cidade de Barueri (SP). A contratação é CLT e oferece diversos benefícios. Entre as oportunidades disponíveis estão System Engineer, Devops, Data Engineer, Arquiteto de Soluções, Analista de Suporte Cloud, Analista Command Center dentre outras. Os interessados podem se candidatar pelo link

Facily

Facily , primeiro social commerce da América Latina, oferece mais de 20 vagas para diversas regiões do país em regime de trabalho remoto. As oportunidades são para as áreas de Logística, Produto e Desenvolvimento e Recursos Humanos. Os interessados podem se candidatar pelo site

Genera

A Genera, primeiro laboratório brasileiro especializado em genômica pessoal, está com 2 vagas em diferentes áreas abertas para a cidade de São Paulo. Os requisitos básicos variam de acordo com cada uma. Os cargos disponíveis são Product Owner e

Para participar do processo seletivo para a vaga de Product Owner, basta enviar um e-mail para A Genera, primeiro laboratório brasileiro especializado em genômica pessoal, está com 2 vagas em diferentes áreas abertas para a cidade de São Paulo. Os requisitos básicos variam de acordo com cada uma. Os cargos disponíveis são Product Owner e Consultor(a) de Atendimento . As vagas são todas no regime CLT, no modelo remoto de home office e oferecem benefícios como VR, VA, clube de vantagens UAU, Gympass, convênio com farmácia, convênio médico e odontológico e PPR.Para participar do processo seletivo para a vaga de Product Owner, basta enviar um e-mail para [email protected] , com o assunto “PO Genera”.

CleverTap

CleverTap Brasil, plataforma SaaS AI-powered, desenvolvida para alavancar estratégias de mobile marketing e omnichannel, com o foco nas companhias que querem melhorar as suas taxas de engajamento e retenção de clientes, está em busca de um profissional que tenha como foco a área de tecnologia para compor a equipe de São Paulo, como Customer Onboarding Manager. Para saber mais sobre a oportunidade, a empresa líder em Mobile App Analytics e Marketing, e eleita a Melhor Startup Employer da Forbes na América por 2 anos consecutivos (2020 e 2021) está anunciando a vaga pelo seu perfil no LinkedIn e pelo site oficial da marca.

Zettle by Paypal

Zettle by Paypal, líder em meios de pagamentos na Europa, e a 26° fintech mais inovadora do mundo, segundo o ranking da consultoria KPMG de 2019, está com 15 vagas abertas para as áreas de tecnologia, administração, engenharia, vendas, logística e muito mais. As oportunidades variam entre gerentes, desenvolvedores, representantes, consultores, especialistas e investigadores. Junto a uma extensa lista de benefícios aos seus colaboradores, a empresa está disponibilizando as inscrições pelo site

Sinch

Sinch , líder global em comunicação em nuvem, está com 25 vagas abertas na área de tecnologia. As oportunidades estão disponíveis para diversas funções, entre elas Frontend Developer Senior, Tech Leader SaaS, Coordenador(a) de desenvolvimento e Software Developer Sênior. A empresa oferece uma grande lista de benefícios para seus colaboradores. Os interessados podem se inscrever aqui

Pier

APier, primeira insurtech a virar seguradora no Brasil pelo Sandbox da Susep, está com 22 vagas em aberto, em diferentes áreas. Dentre os cargos, destaque para as funções de Analista de Tesouraria, Digital Analytics, Analista de Operações, Engenheiro de Software e Líder de Engenharia. Para ter acesso às vagas, entender como funciona a cultura da empresa e todos os benefícios, acesse o site: https://www.pier.digital/carreiras

Juntos Somos Mais

Juntos Somos Mais , detentora do maior ecossistema do varejo de construção civil, está com mais de 20 vagas abertas na estrutura da startup, sendo, em sua maioria, na área de tecnologia. As posições variam principalmente entre tech leaders, coordenadores de engenharia, product owners, desenvolvedores back-end e front-end, user experiences, analistas de suporte e profissionais de engenharia de dados. Além disso, a empresa tem mais 18 vagas no pipeline para abertura até dezembro de 2021. Os interessados podem se candidatar via Linkedin ou na página de carreiras da Juntos: https://juntossomosmais.gupy.io/

Meu Acerto

A fintechMeu Acerto, com o intuito de revolucionar o mercado de recuperação de crédito do país, está com 9 oportunidades em aberto, para atuar na cidade de Minas Gerais (BH). As vagas são, em sua maioria, para a área de tecnologia, com cargos a exemplo de Desenvolvedor Back-End e Engenheiro de Dados. Para ter acesso aos benefícios e determinações de cada vaga, basta acessar o link e fazer sua inscrição: https://meuacerto.solides.jobs/

Nomah

Nomah , startup de locação flexível, está com 9 vagas abertas, com posições que vão desde Analista de Mídias Sociais Pleno, Software Engineer a Supervisor(a) de Operações. Para saber mais sobre os requisitos das vagas e se candidatar, acesse o LinkedIn da empresa.

Pixeon

Pixeon , é uma empresa voltada para tecnologia no setor da saúde, que demanda profissionais como cientistas de dados e desenvolvedores. A healthtech desenvolve softwares e utiliza Inteligência Artificial para inovar no segmento, sempre com foco na jornada do paciente dentro de clínicas, laboratórios e hospitais, otimizando processos e facilitando a vida de médicos e enfermeiras. Atualmente, a empresa tem 60 vagas em aberto, entre essas 45 são para o setor de tecnologia, como: Analista Desenvolvedor C# – Korus e Pleres, Arquiteto de Software, Analista de Testes de Software, saiba mais sobre as oportunidades em: https://jobs.kenoby.com/pixeon

RankMyAPP

A primeira empresa brasileira 100% focada em Inteligência e Performance Mobile com foco em aquisição de usuários para apps, A primeira empresa brasileira 100% focada em Inteligência e Performance Mobile com foco em aquisição de usuários para apps, RankMyAPP , está com 15 vagas em aberto para diversas áreas, todas com contratação no modelo remoto de trabalho. Alguns desses cargos são: Account Manager, Analista de Inbound, Analista de Infraestrutura, Assistente de Dados, Supervisor de Marketing Digital, Desenvolvedores Full Stack, Assistente de Atendimento, entre outros. Para saber mais sobre as vagas e se candidatar, acesse: https://rankmyapp.gupy.io/

Americas Health

Americas Health , empresa de saúde voltada em levar serviços de alto nível para as regiões desassistidas do país, tem forte atuação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, está com 13 oportunidades em aberto, para atuar nas cidades Goiânia (GO), Brasília (DF), Itumbiara (GO), Palmas (TO) e Ituiutaba (MG). Destaque para as vagas de Coordenador de Operações e Gerente de Operações, esta última com foco em Relacionamentos. Detalhes das vagas podem ser obtidos em: https://americashealth.gupy.io/

Zul+

Zul+ , autotech focada em ser a melhor companhia para quem dirige no país, está com vaga aberta para programador. A empresa busca talentos na área da engenharia de software que queiram aprender e desenvolver novos produtos com a marca. Para mais detalhes sobre a vaga, os candidatos podem acessar o: https://main.zuldigital.com.br/

Suthub

Suthub , plataforma de distribuição digital de seguros presente nos sistemas das mais importantes seguradoras do Brasil, pioneira nas Américas por integrar seguradoras e assistências, meios de pagamento, corretoras e canais, através de um hub de APIs tem vagas abertas para Product Owner – PO, Account Manager, Desenvolvedor Back End, Desenvolvedores Front End e Analista de Testes Jr. As vagas são totalmente em trabalho remoto e podem se inscrever candidatos de todas as localidades. Os interessados podem encaminhar currículo para [email protected]

BizCapital

BizCapital , fintech de soluções financeiras para PMEs, está com 5 vagas abertas distribuídas em diferentes áreas. São elas, vagas de Analytics Engineer, de Desenvolvedor (a) – Full-stack, Back-end, Especialista de Marketing de Performance e duas vagas para o Banco de Talentos da Biz, sendo que uma delas é exclusiva para PcD. As oportunidades variam entre trabalho remoto e presencial no Rio de Janeiro. A fintech busca profissionais que se encaixam nos requisitos e que estejam alinhados com as novidades tecnológicas que envolvem o mundo da economia. Para mais informações sobre as vagas, o candidato pode acessar o: https://bizcapital.gupy.io/

EEmovel

A startup EEmovel , primeira plataforma de captação de imóveis, que tem a maior base de dados da América Latina, está com 8 vagas abertas, sendo 5 na área de tecnologia e vagas individuais nas áreas de atendimento ao cliente, vendas e marketing. A empresa oferece oportunidades de trabalho remoto e presencial em Cascavel, no Paraná, mas todas são para período integral. Os interessados podem se candidatar para as vagas aqui

3778:

3778 , healthtech de saúde corporativa, está com 13 vagas abertas, nas áreas de tecnologia, administração e comunicação . Entre elas estão Analista de Dados, Analista de Gente e Cultura, Assistente Administrativo, Analista de Marketing, entre outras. A modalidade varia entre presencial e remoto. As inscrições podem ser feitas no site da empresa

Ativy:

Ativy , ecossistema referência em soluções e transformação digital para grandes empresas na América Latina, está com seis vagas abertas para o setor tecnológico e de marketing, como Analista de Redes Sênior e Analista de Sustentação ERP, além de outras. As oportunidades são para ambos os regimes: presencial e remoto e os interessados podem se inscrever através deste link

Apto

Apto , marketplace de imóveis novos, está com 3 vagas em aberto na equipe de Customer, são três posições: Closer (Inside Sales), Sales Development Representative (SDR) e Inside Sales Coordinator. As três vagas são CLT, com benefícios, e o colaborador pode optar pelo trabalho semi-presencial (híbrido) ou presencial na sede da empresa, localizada em São Paulo. Para se candidatar basta entrar no site de carreiras do Apto e enviar o currículo para o e-mail indicado.

Azion

Azion , empresa líder em Edge Computing, está com 64 vagas abertas. As oportunidades são para diversas áreas como Operações, Engenharia de Software, e Segurança. Todas as posições exigem inglês avançado. A Azion oferece vale transporte, refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, além de outros benefícios. Até o momento, todas as oportunidades estão em trabalho remoto. Os interessados podem se candidatar pelo site

Adventures

Adventures – primeira Brandtech da América Latina e uma das mais promissoras startups do país, que está construindo o maior ecossistema de marcas nativas digitais, está com 31 vagas abertas. Entre as áreas disponíveis estão BI Analyst, Media Supervisor (2), Creative Director, Copywriter Senior (4), Social Media Senior (4), Account Executive Senior, Front End Developer (Cria), Culture – Talent Attraction and Internal Communication Manager, Tech Recruiter, Media Buyer (2), Executive Assistant, Finance Director, Legal Director, Marketing Manager, Strategist, Strategy Supervisor, Strategy Manager (4), Community Manager (2) e M&A Analyst. No site também é possível cadastrar o currículo no Banco de Talentos da empresa. Para saber mais sobre os requisitos, especificações das vagas disponíveis e se candidatar, acesse o site: https://jobs.kenoby.com/adventures

Squid