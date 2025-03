Golpes virtuais contra idosos cresceram 60% durante a pandemia – veja dicas para evitar fraudes online

O brasileiro, passa, em média, nove horas por dia conectado na internet. Com a pandemia e as medidas de isolamento social, cada vez mais pessoas precisam resolver a maior parte de suas pendências remotamente. Além de serem os mais afetados pelo novo coronavírus, os idosos têm que lidar com golpes online. De acordo com dados da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), apenas entre os meses de março e setembro de 2020, crimes virtuais contra idosos cresceram cerca de 60%.