Razer lança Huntsman V2, o teclado gamer mais rápido do mundo

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, anuncia os novos teclados ópticos para gamers Razer Huntsman V2, que chegam com atualizações e aprimoramentos que fazem deles os mais rápidos e avançados do mundo. Entre os novos recursos estão switches ópticos de 2ª geração da Razer, tecnologia Razer 8k HyperPolling e teclas Doubleshot PBT, bem como uma acústica aprimorada desenvolvida a partir do feedback de jogadores e usuários de produtos Razer.

A popularidade da família Huntsman vem crescendo desde que foi lançada, em 2018, e atualmente tem os teclados gamer mais vendidos dos EUA, estabelecendo novos padrões de inovação e alta velocidade para jogos. A nova linha Huntsman V2 chega para dar continuidade a este legado com uma gama de atualizações e refinamentos focados nos fundamentos de um grande teclado para jogos; desempenho, sensação tátil e acústica.

“Abrimos novos caminhos com o Huntsman, oferecendo pela primeira vez switches ópticos para o grande público”, disse Chris Mitchell, chefe de vendas e marketing da unidade de negócios de periféricos da Razer. “As melhorias na nova linha Huntsman V2 agora dão aos jogadores um teclado gamer de alto desempenho com sensibilidade ainda mais suave, respostas mais rápidas e silencioso como nunca.”

2ª geração de switches ópticos

O Huntsman V2 conta com switches ópticos lineares Razer de 2ª geração, que foram ajustados com base no feedback de jogadores e usuários Razer. O mais importante nestes refinamentos foi a adição de um amortecedor de som feito de silicone, reduzindo o “clack” da tecla durante o uso e melhorando muito a experiência de digitação. Os switches também passam a contar com maior lubrificação nos estabilizadores para uma operação ainda mais suave e com maior redução de ruído.

Os switches ópticos lineares de 2ª geração da Razer usam um feixe de luz infravermelho para ativar o comando das teclas, eliminando completamente o atraso de debounce, tradicionalmente colocado em teclados mecânicos para garantir que a ação realmente seja realizada quando o usuário pressionar a tecla. Sem este atraso, os switches ópticos lineares da Razer podem aproveitar as vantagens da tecnologia Razer HyperPolling, ultrapassando a taxa de polling de 1000 Hz de teclados padrões e chegando a até 8000 Hz. As duas tecnologias de alta velocidade e alto desempenho combinadas fornecem latência quase zero para Huntsman V2, o teclado gamer mais rápido e responsivo do mundo.

Diversos aprimoramentos

A partir dos feedbacks da comunidade e de jogadores profissionais de esportes eletrônicos, o Huntsman V2 recebeu várias atualizações. Para oferecer maior durabilidade, o Huntsman V2 agora tem teclas Doubleshot PBT como um padrão. Graças a um processo de moldagem em duas fases, elas contam ainda com um acabamento texturizado para clique seguro na ponta dos dedos e ação de digitação positiva, além de impressão das funções nas teclas que não desbotam mesmo após centenas de horas de uso.

Para melhorar a acústica do teclado, uma série de recursos de amortecimento de som foram adicionados ao chassi, absorvendo pings e thunks quando as teclas são pressionadas até o fim. Uma placa superior de alumínio fosco resistente foi adicionada para manter o teclado rígido, mesmo sob batidas mais intensas de teclas, e um descanso de pulso ergonômico foi incluído à frente do Huntsman V2 para suporte adicional e alívio de pressão durante longas partidas.

O Huntsman V2 vem com um dial digital multifuncional e quatro teclas de mídia para uma experiência mais completa mesmo fora dos games. Totalmente programável via software Razer Synapse 3, o Huntsman V2 oferece 7 efeitos de iluminação Razer Chroma predefinidos e uma seleção de até 16,8 milhões de cores para personalização. Já a memória interna híbrida permite salvar configurações, macros e esquemas de cores para uso em qualquer lugar, a qualquer hora, mesmo sem acesso ao armazenamento em nuvem.

Versão compacta (tenkeyless)

A Razer anuncia também o teclado Huntsman V2 Tenkeyless, versão mais nova e leve do Huntsman V2. O Huntsman V2 Tenkeyless tem muitos dos mesmos recursos do seu irmão maior, mas, para privilegiar a portabilidade, não tem o teclado numérico lateral, dial digital e teclas de mídia. As demais funções, como o novo switch óptico linear de segunda geração da Razer, a tecnologia Razer HyperPolling para polling real de 8000 Hz, as keycaps Doubleshot PBT, aprimoramentos de amortecimento de som e descanso de pulso ergonômico, estão presentes no produto. O Huntsman V2 Tenkeyless conta também com um cabo USB-C removível para facilitar o transporte, memória híbrida e compatibilidade com Razer Synapse 3.

Características do Razer Huntsman V2

• Switches ópticos Razer™

• Vida útil de 100 milhões toques

• Tecnologia Razer™ HyperPolling com taxa de até 8000 Hz reais

• Dial digital multifuncional com 4 teclas de mídia

• Retroiluminação Razer Chroma™ RGB personalizável com 16,8 milhões de opções de cores

• Keycaps Razer Doubleshot PBT

• Descanso de pulso

• Armazenamento integrado híbrido – até 5 perfis de atalho

• Teclas totalmente programáveis com gravação de macros em tempo real

• Tecnologias n-key rollover com anti-ghosting

• Modo jogo

• Cabo de fibra trançado

• Placa superior fosca de alumínio

Preço sugerido e Disponibilidade

Huntsman V2:

R$1999.00

Disponibilidade: Outubro de 2021

Para mais informações sobre o Razer Huntsman V2, clique aqui

Características do Razer Huntsman V2 TKL (Tenkeyless)

• Switches ópticos da Razer com vida útil de 100 milhões de toques

• Tecnologia Razer™ HyperPolling com taxa de até 8000 Hz reais

• Retroiluminação Razer Chroma™ RGB personalizável com 16,8 milhões de opções de cores

• Keycaps Razer Doubleshot PBT

• Descanso de pulso

• Armazenamento integrado híbrido – até 5 perfis de atalho

• Teclas totalmente programáveis com gravação de macros em tempo real

• Tecnologia n-key rollover com anti-ghosting

• Modo de jogo

• Cabo de fibra trançado destacável tipo USB-C

• Placa superior fosca de alumínio

Preço sugerido e Disponibilidade

Huntsman V2 TKL:

R$1679.00