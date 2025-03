Todos os dispositivos Amazon com Alexa em promoção

A Amazon inicia hoje a “Semana de Ofertas Alexa”, que acontece desta segunda, 4 de outubro, e vai até o próximo domingo, 10 de outubro. Entre as ofertas estão dispositivos das famílias Echo e Fire TV, produtos da casa inteligente, como lâmpadas, plugues de tomadas, interruptores, controle universal, câmera de segurança compatíveis com Alexa, entre outros.

Os dispositivos Amazon com Alexa terão até R﹩200 de desconto, têm frete grátis e pagamento em até 12 vezes sem juros. Os produtos de casa inteligente podem chegar a mais de 20% de desconto em até 10 vezes sem juros – além de frete grátis para membros Prime. Para acessar as ofertas acesse www.amazon.com.br/ofertasalexa.

A Alexa, inteligência artificial da Amazon, facilita a rotina das pessoas com um simples comando de voz. É possível usar a Alexa para conferir as notícias, tocar músicas, adicionar timers ou lembretes, criar listas de compras, assistir a TV e filmes nos dispositivos Echo com tela, e muito mais.

Além disso, atualmente há mais de 500 produtos compatíveis com Alexa disponíveis no Brasil. Desde lâmpadas e plugues, até câmeras, fechaduras e aspiradores de pó. A facilidade de configuração faz com que as pessoas automatizem suas casas de forma simples e sem complicação, experimentando novas formas de usar a voz para facilitar seu dia-a-dia. Com produtos de casa inteligente compatíveis com Alexa, é possível programar rotinas através do aplicativo Alexa para acender e apagar luzes, ligar e desligar a TV, ar condicionado, abrir e fechar portão, entre tantas outras atividades, tudo com apenas um comando sem sair do lugar.

Além dos descontos exclusivos da “Semana de Ofertas Alexa”, a Amazon trará vídeos explicativos de especialistas em casa inteligente, os youtubers Tiago Flores e Felps, para ajudar as pessoas a entenderem como usar os produtos, possibilidades de configuração, além de dicas de segurança e iluminação. Os conteúdos estarão disponíveis na página da Semana de Ofertas Alexa.

Como usar a Alexa

A Alexa pode ser usada por qualquer pessoa com o aplicativo gratuito Alexa para smartphones iOS e Android, na família de smart speakers Amazon Echo, com os dispositivos da linha Fire TV Stick, ou em uma variedade de dispositivos compatíveis, incluindo caixas de som, fones de ouvido, Smart TVs, entre outros.