Três carreiras que estão em alta no mercado de TI

Desenvolvedor Full Stack, profissional Salesforce e especialista em Dados são algumas das carreiras que estão em alta no mercado de TI, com grande procura por profissionais qualificados. Com o avanço da aceleração digital, a busca por colaboradores qualificados na área de tecnologia aumentou expressivamente, e é nesse cenário que essas posições vêm ganhando destaque.

Sendo um dos segmentos que mais abre vagas nos últimos anos, segundo pesquisa feita pela GeekHunter, em 2020, em plena pandemia, o mercado de TI registrou 310% de crescimento e a estimativa, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) é de que até 2024, 420 mil novas vagas de trabalho sejam criadas.

Nesse contexto, a SysMap Solutions , empresa brasileira que desenvolve soluções de software e oferece serviços especializados de TI, percebeu o aumento no número de vagas abertas e a necessidade de profissionais para algumas áreas específicas. Confira quais são:

• Desenvolvedor Full Stack:

O desenvolvedor Full Stack é um dos perfis mais completos e procurados: atuando em soluções de front-end, back-end e integração, é o profissional que trabalha nos sites e aplicativos móveis, tanto na parte que o usuário vê quanto nas que ele não vê, inclusive lidando com servidores e banco de dados. Trabalhando fora da zona de conforto e antenado com as novidades da tecnologia, cada desenvolvedor full stack coleciona suas tecnologias e linguagens preferidas, mas sempre cobrindo diferentes camadas de uma aplicação, trazendo conhecimento e experiências com uma visão mais ampla. Justamente por essa versatilidade, o perfil de Dev Full Stack está bastante em alta, sendo uma das tendências do mercado.

• Profissional Salesforce:

O mercado de tecnologia vive um pico em demanda de profissionais Salesforce. Há um grande volume de projetos utilizando essa que é a maior plataforma de CRM (Customer Relationship Management) do mundo e, por isso, perfis como desenvolvedores, arquitetos, administradores ou consultores especialistas nas soluções desse ecossistema, como Vlocity ou MuleSoft, encontram muito espaço para crescimento e aprendizado. A necessidade de profissionais Salesforce é tão grande que a projeção é que até 2024 se crie 4,2 milhões de posições voltadas para esse perfil, segundo o relatório de talentos da Salesforce de 2019.

• Especialista em Dados:

Engenharia, arquitetura, ciência, governança e todas as atividades relacionadas a dados, têm hoje destaque na estratégia digital de grandes empresas. Com a aceleração da transformação digital, a internet das coisas, avanços na área de Inteligência Artificial e um mundo cada vez mais conectado, tratar e usar os dados de forma estratégica é um dos maiores desafios da tecnologia. Seja construindo modelos analíticos, usando ciência de dados ou criando dashboards e relatórios em plataformas de BI, existem diversas possibilidades para profissionais que atuam (ou desejam atuar) nessa área.

“O mercado de TI está cada vez mais aquecido e, acelerado pela pandemia, cresce de maneira rápida, aumentando a busca por serviços especializados. Uma graduação é importante, mas as chamadas ‘soft skills’ são essenciais para quem quer se destacar e ter uma carreira sólida, e isso inclui acompanhar as tendências do mercado e desenvolver as melhores práticas. Também acredito que as empresas irão oferecer cada vez mais uma experiência de aprendizado, temos atuado dessa maneira na SysMap e o resultado é bastante positivo. Promover bootcamps, trilhas de conhecimento e programas trainees é algo que funciona e mostra que estamos dispostos a estabelecer uma relação de parceria e encantar esses talentos tão requisitados”, diz Daves Souza, CEO da SysMap Solutions.