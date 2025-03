Na maior edição da sua história, Super Máquina do KaBuM! sorteará Ultra PC Gamer e um Tesla

Dois super prêmios exclusivos. A sexta edição da Super Máquina , realizada anualmente pelo KaBuM!, o maior e-commerce de Tecnologia e Games da América Latina, vai entregar ao ganhador da promoção deste ano dois prêmios inéditos, com o que existe de mais avançado: um ultra PC Gamer e um Tesla Model 3, um dos carros mais tecnológicos do mundo – 100% elétrico, sinônimo de performance, velocidade e inovação.

A campanha atual totaliza mais de R﹩ 500 mil em prêmios e é possível conferir as máquinas no vídeo de lançamento, divulgado no canal do e-commerce

“A Super Máquina é uma das campanhas de maior sucesso do KaBuM!. Todos os anos nos desafiamos a desenvolver máquinas com o que há de mais inovador em alta performance para surpreender nossos clientes. Nesta edição, além de um Ultra PC Gamer, vamos sortear um Tesla, o carro que revolucionou os padrões de tecnologia do mercado. São as máquinas dos sonhos para qualquer pessoa aficionada por tecnologia, como nós”, afirma Leandro Ramos, CEO do KaBuM!.



Um Ultra PC Gamer com hardware de última geração

O ultra PC Gamer conta com um processador Intel Core i9, placa de vídeo GPU RTX 3090, 128 GB de memória, além de refrigeração customizada e iluminação RGB. Uma máquina completa, veloz e de alta performance, com o que há de mais inovador para a gameplay e qualquer outra atividade.

A super máquina das pistas

Para acompanhar o Ultra PC Gamer, uma outra super máquina, considerada um marco na história automotiva: o Tesla Model 3, um sedã 100% elétrico, conectado e que conta com controle remoto, câmeras inteligentes e sensores ultrassônicos. O automóvel tem autonomia para rodar até 423 km com uma única carga e chega aos 100km/h em apenas 5,3 segundos.

Para participar

Para concorrer a estes dois super prêmios, avaliados em mais de meio milhão de reais, é fácil: a cada R﹩ 200 em compras no KaBuM!, o cliente ganhará um cupom. As chances de ganhar podem ser potencializadas das seguintes formas:

– Comprando pelo App do KaBuM!;

– Utilizando PIX como meio de pagamento;

– Prime Cupom em Dobro: clientes P rime Ninja também têm direito a cupons em dobro;

– Comprando produtos das marcas patrocinadoras da ação;

– Baixando o App do KaBuM! e fazendo seu cadastro, enquanto que aqueles que já possuem cadastro só precisam baixar o aplicativo;

– Indicando um amigo para fazer a primeira compra no KaBuM!.