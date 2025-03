SEMP TCL apresenta “TCL Experience”

A SEMP TCL, pioneira do mercado brasileiro de eletroeletrônicos, segue sua trajetória incessante de inovação. A empresa acaba de anunciar os lançamentos deste semestre ao mercado brasileiro com diversas opções de TV´s que completam a gama de produtos domésticos inteligentes. E, para reforçar as novidades que estão chegando no Brasil, a SEMP TCL está com um quiosque no Shopping Morumbi, em São Paulo, onde os consumidores poderão participar de uma experiência imersiva em tecnologia, vivenciando as utilidades dos novos produtos. O stand ficará no local até o dia 15 de Outubro e depois seguirá para o Shopping Iguatemi. A iniciativa também faz parte da celebração de 40 anos da marca TCL completados este ano.

O espaço é de experimentação exclusiva dos lançamentos de produtos SEMP TCL e flagship das categorias de TV, ar-condicionado e soundbar. “O intuito da ação é que o consumidor possa desfrutar de um momento único e conferir de perto os lançamentos da marca, com toda a linha TCL Google TV, a incrível Mini LED, os modelos SEMP Roku TV e muito mais”, completa João Rezende, Gerente de Produto e GTM para áudio e vídeo da SEMP TCL.

Como complemento da experiência, a SEMP TCL oferece uma ação combinada com a Roda Gigante Brasil, na qual o consumidor poderá através de QR-Code, se cadastrar e ganhar ingressos fastpass para curtir a atração do shopping. A ação promocional é valida até o dia 12 de Outubro. Mais informações, acesse: https://www.semptcl.com.br/tclexperience/

Serviço:

Local: Shopping Morumbi – Piso térreo.

Horários: das 10h às 22h.

Produtos: TCL Google TV, TCL Mini LED, SEMP ROKU TV, Ar-Condicionado Q/F INVERTER e Soundbar.

Período: 01 a 15 de outubro.