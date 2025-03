Deezer investe na Driift, produtora de streaming ao vivo, para acelerar sua expansão nesse mercado

Deezer acaba de adquirir uma participação na Driift , produtora e promotora pioneira de eventos musicais de transmissão ao vivo. A nova parceria ajudará a Driift a acelerar seu crescimento e construir uma posição de liderança em streaming interativo de música ao vivo, visando alavancar sua tecnologia e experiência para apoiar ativamente o crescimento futuro da plataforma, incluindo o lançamento de novos produtos e ofertas.

A Driift foi lançada em agosto de 2020 e rapidamente construiu uma reputação de criar eventos pay-per-view online, ao vivo, exclusivos e de alto nível. A empresa já vendeu mais de 600 mil ingressos para transmissões em tempo real de shows de artistas como Nick Cave, Niall Horan, Kylie Minogue, Biffy Clyro, Andrea Bocelli, Laura Marling, Dermot Kennedy, Courtney Barnett e Sheryl Crow.

A plataforma tem um modelo colaborativo que permite fazer parceria com artistas locais, diretores e marcas líderes mundiais. Isso incluiu o lendário Festival de Glastonbury do Reino Unido, onde a empresa conceituou, criou e produziu o evento inovador ‘Live At Worthy Farm’. O show transmitido contou com artistas renomados como Coldplay, HAIM, Jorja Smith, IDLES, Wolf Alice, Michael Kiwanuka, Damon Albarn e The Smile.

“A transmissão ao vivo é um mercado em rápido crescimento que está redefinindo como os fãs se envolvem com suas músicas favoritas. Empresas como a Driift ajudam os artistas a alcançar pessoas em todo o mundo, gerando novos fluxos de receita. A Deezer tem inovado a indústria musical e esse investimento na Driift é o próximo passo em nossa expansão neste nicho que está em rápido crescimento e é a nossa segunda aposta nesse tipo de investimento só em 2021. Em maio fechamos parceria com a plataforma de streaming ao vivo Dreamstage. Estou ansioso para trabalhar com o Ric e a equipe da Driift”, disse o CEO da Deezer, Jeronimo Folgueira.

“Estamos muito satisfeitos por receber investimento de um player global como a Deezer. Essa união vem para reforçar e destacar o valor da oferta da Driift e confirma que a transmissão ao vivo será um novo componente importante para o futuro da indústria musical”, disse Ric Salmon, CEO da Driift.

“O que a Driift conseguiu alcançar artisticamente e comercialmente, mesmo em um ano de lockdown, é só o começo. Acredito que com a Deezer, junto com nossos atuais acionistas Beggars Group e ATC, temos os parceiros perfeitos para nos ajudar a capitalizar novas oportunidades conforme o crescimento exponencial da transmissão ao vivo”, acrescentou Ric.

A Driift foi co-fundada por Ric Salmon e Brian Message. A empresa é detida maioritariamente pelos co-fundadores ATC Management, sendo o Beggars Group um acionista minoritário. A equipe executiva da Driift também inclui a Diretora Operacional Claire Mas e a Chefe de Produção Sasha Duncan. A empresa está sediada no Reino Unido, com operações adicionais em Nova York e Perth na Austrália.