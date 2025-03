Western Digital apresenta nova solução que permite criadores de conteúdo capturarem o melhor da sua criatividade

De acordo com um relatório recente*, é estimado que mais de 50 milhões de pessoas no mundo se identificam com uma carreira na indústria cultural e criativa. Com a definição de “criador” em constante mudança em um mundo cada vez mais tecnológico, esse termo acaba indo além dos designers gráficos e fotógrafos, incluindo também criadores de conteúdo, designers de UI e UX, artistas e ilustradores, empreendedores e freelancers, engenheiros, arquitetos, estudantes de graduação, entre outros.

Ao processar grandes quantidades de dados em seu próximo projeto, o acesso a soluções de armazenamento rápidas e confiáveis pode melhorar o fluxo de trabalho destes criadores, oferecendo a eles tranquilidade e permitindo focar na sua criatividade. Com as intensas cargas de trabalho, os profissionais precisam contar com uma tecnologia que empodere sua criatividade sem se estressar com a perda de seus trabalhos, gargalos de carregamento ou velocidades lentas de armazenamento.

A Western Digital, líder global em infraestrutura de dados, está lançando uma nova solução para a comunidade de criadores: o SSD WD_BLUE™ SN570 NVMe™. A nova unidade flash interna é uma poderosa solução para dar um upgrade no PC ou otimizar uma montagem de computador personalizada.

“Cargas de trabalho complexas pedem alta performance e confiança, e a forma correta de armazenamento pode ajudar os fluxos de trabalhos e aumentar a produtividade”, afirma Eric Spanneut, vice-presidente de SSDs de clientes e empresarial para a unidade de negócios Flash da Western Digital. “Nosso novo SSD WD BLUE SN570 NVMe foi pensado para criadores de conteúdo, fornecendo altas velocidades, proteção de dados e resistência para auxiliar sua visão criatividade”, completa.

Para manter o criadores inspirados, cada nova compra de um SSD WD_BLUE SN570 NVMe vem acompanhada com um mês de assinatura do Adobe Creative Cloud**, oferecendo acesso a alguns dos melhores aplicativos de criatividade do mundo, como Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere Pro e InDesign.

“Seja em casa ou na rua, as pessoas são criativas de maneiras que demandam mais e mais dos seus dispositivos”, diz Marc Leibowitz, vice-presidente de Parcerias Estratégias Globais da Adobe. “Com a parceria com a Western Digital, nós somos capazes de equipar as pessoas criativas com as ferramentas que elas precisam para fazer o melhor trabalho, onde e quando a inspiração surgir”, reforça.

Desperte a imaginação com SSDs NVMe

O novo SSD WD BLUE SN570 NVMe é projetado para durar, agregando alto desempenho em um formato pequeno a fim de manter a imaginação fluindo – tudo isso enquanto mantém o baixo consumo de energia.

Os principais recursos do novo SSD WD BLUE SN570 NVMe incluem:

• Tecnologia NVMe: Crie mais rápido enquanto consome pouca energia. Com velocidades de leitura de até 3.500 MB/s† (modelos de 500GB‡‡ e 1TB‡‡), os sistemas podem ser executados até 5 vezes mais rápido do que os melhores SSDs SATA da Western Digital.

• Suporte integrado: trabalhe com mais confiança e tranquilidade, com o Western Digital® SSD Dashboard, disponível para download, que ajuda a monitorar a saúde da unidade, o espaço disponível, a temperatura e muito mais.

• Design fino: economize espaço com um SSD M.2 2280 PCIe® Gen3 x4 NVMe de um lado – perfeito para construir o mecanismo de criação ideal, seja um desktop ou laptop.

• Confiança: ajuda a proteger o seu conteúdo com recursos como proteção de dados de ponta a ponta.

Preço e Disponibilidade

O SSD WD BLUE SN570 NVMe estará em breve disponível para compra no e-commerce da Western Digital e nos revendedores locais. O produto possui garantia limitada de 5 anos***, e capacidades de 250GB‡‡ até 1TB.

**Assinatura individual. Conexão à internet e Adobe ID são requeridos. Disponível nos países em que a assinatura individual do Adobe Creative Cloud estiver disponível. Oferta limitada para a compra de uma unidade do SSD WD_BLUE SN570 NVMe e até 5 para cada conta de usuário Adobe, sujeito a aceitação dos Termos de Uso aplicáveis. A oferta deve ser resgatada até 31 de outubro de 2023, enquanto o código de ativação durar. A Western Digital reserva os termos de direitos de alteração ou descontinuidade dessa oferta a qualquer momento e sem aviso.

Confira https://www.adobe.com/legal para aplicabilidade dos termos e Polítca de Privacidade

*** 5 anos ou limite de resistência máxima (TBW), qual ocorrer primeiro.

†Baseado na velocidade de leitura. 1 MB/s = 1 milhão bytes por segundo. Baseado em testes internos, o desempenho pode variar dependendo do dispositivo host, condições de usabilidade, capacidade da unidade e outros fatores.

‡‡1GB = 1 bilhão de bytes e 1TB = one trilhão bytes. A capacidade do usuário pode ser menor dependendo do sistema operacional.