3 razões para usar uma S Pen com o Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Entre as novidades do smartphone dobrável Galaxy Z Fold3 5G* que já está em fase de pré-venda no país a compatibilidade com a S Pen1 chama atenção.

Ações como selecionar parte de textos, copiar imagens, arrastar e colar itens para novos documentos e arquivos, ficam ainda mais fáceis com a S Pen. Agora é possível maximizar a produtividade dos consumidores que usam o smartphone como instrumento de trabalho, aliando a tela imersiva de 7,6 polegadas2 do Galaxy Z Fold3 5G e um dos dois modelos de canetas inteligentes compatíveis: a S Pen Fold Edition1 e a S Pen Pro1.

Esses dois modelos de S Pen foram preparados especialmente para trabalhar em conjunto com o display premium do Galaxy Z Fold3 5G e possuem uma ponta mais macia, que se retrai automaticamente caso detecte uma força excessiva contra a tela.

Aqui te mostramos as três principais razões para incluir uma S Pen no seu carrinho de compras, junto com o Galaxy Z Fold3 5G.

Mais produtividade

O Galaxy Z Fold3 5G é um ótimo companheiro para os momentos de lazer, mas também para otimizar as suas tarefas do dia a dia ou do trabalho.

Com a S Pen é possível fazer anotações com mais rapidez. Com o smartphone aberto, ainda bloqueado, um simples toque duplo com a S Pen Fold Edition na tela fará com que a opção de notas apareça e você possa escrever um lembrete importante. Seja uma anotação de trabalho, uma ligação que não pode deixar de ser feita ou uma frase que você ouviu no seu podcast favorito, basta tomar nota.

Também é possível usar a S Pen para anotações detalhadas no calendário, traduzir conteúdos, escrever ou destacar trechos em capturas de tela, customizar a visualização de duas telas com o novo recurso para arrastar e separar, entre outras ações que tornam o uso do seu dispositivo mais prático.

Tudo isso com acesso rápido e intuitivo através dos comandos aéreos, o menu de funções da S Pen localizado na lateral da tela do seu Galaxy Z Fold3 5G.

S Pen para texto3

Imagem meramente ilustrativa

Falta de tempo ou sem vontade de digitar? Com a função S Pen para texto, o Galaxy Z Fold3 5G converte caligrafia em texto digital, facilitando notas, o acesso mais rápido a páginas de internet, busca e uso de outras áreas de texto. O recurso, já conhecido em outros modelos Galaxy, promete ser um divisor de águas na maneira como o usuário interage com o smartphone dobrável.

Para ativá-lo, abra as Definições, selecione funções avançadas e, posteriormente, S Pen. Em seguida toque no interruptor para ativar a funcionalidade S Pen para texto.

A ferramenta ideal para multitarefa

Imagem meramente ilustrativa

Realizar duas ou mais tarefas simultâneas tem se tornado cada vez mais importante para a produtividade. O Galaxy Z Fold3 5G é o dispositivo ideal para multitarefas ao permitir que o usuário utilize múltiplos recursos, divididos entre tela superior e inferior ou direita e esquerda. O uso da S Pen facilita ainda mais a vida do usuário ao permitir ações como tomar notas e fazer esboços durante uma videochamada, enquanto assiste uma aula por vídeo ou até mesmo aprende uma nova receita no YouTube.

O vídeo abaixo mostra como a S Pen aumenta a produtividade do usuário do Galaxy Z Fold3 5G:

Galaxy Z Fold3 5G: How to enhance productivity with the S Pen | Samsung – YouTube

A S Pen Pro também é compatível com outros devices Galaxy, permitindo que o usuário se beneficie das vantagens em outros aparelhos, como o Galaxy Tab S7 FE, entre outros4, e possui conectividade bluetooth, com recursos únicos como controle remoto para disparo da câmera do Galaxy Z Fold3 5G.

A S Pen é mais um recurso para o usuário do ecossistema Galaxy que encontra na tecnologia maneiras descomplicadas de simplificar o dia a dia. É hora de abrir o novo e tornar a experiência com o Galaxy Z Fold3 5G mais produtiva, divertida e inovadora.

Galaxy Z Fold3: A verdade por trás da S Pen | Samsung – YouTube

* Habilitado para tecnologia 5G. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

1 S Pen vendida separadamente. Apenas a tela principal do Galaxy Z Fold3 suporta a S Pen e é compatível apenas com a S Pen Fold Edition e a S Pen Pro. Todas as outras S Pen e canetas stylus não projetadas para o Z Fold3 (incluindo aquelas feitas por outros fabricantes) podem danificar a tela.

2 Medido diagonalmente, o tamanho da Tela Principal do Z Fold3 é 7,6 polegadas no retângulo completo e 7,4 polegadas quando considerado os cantos arredondados; a área visível real é menor devido aos cantos arredondados

3 Disponibilidade pode variar de acordo com a aplicação utilizada.

4 A S Pen Pro é compatível com dispositivos que suportam S Pen (Z Fold3, S21 Ultra, série Galaxy Note, Tab S7 FE, Tab S7 e S7 +, Tab S6 Lite, Tab S6, Tab S4, Tab S3, Tab Active Pro, Tab Active3, Tab Active2, Tab Active, Tab A 8.0 2019 com S Pen, Tab A 10.1 2016 com S Pen, Tab A 9.7 com S Pen, Tab A 8.0 2015 com S Pen, Note Pro – 12.2, Note 8.0, Note 10.1 2012 / 2014, Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Flex2, Caneta Galaxy Book Flex S, Galaxy Book Flex 5G, Caneta Galaxy Book Flex α S, Galaxy Book 10.6, Galaxy Book 12.0, Chromebook Plus V2, Chromebook Pro, Notebook 7 spin, Notebook Caneta S51, Caneta Notebook 9, Notebook 9 Pro)