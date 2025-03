Buscas pelo Dia das Crianças crescem 45% em relação a 2020

As buscas pelo Dia das Crianças já começaram e apresentam aumento de 45% em relação a 2020, em comparação com o período entre janeiro e setembro. Entre os termos que mais cresceram nas pesquisas dos brasileiros, em comparação ano a ano, estão, “lembrancinha para o dia das crianças” com aumento de 319%, “presente dia das crianças” com 204%, “ideias para o dia das crianças” com 199% e “quantos dias faltam para o dia das crianças” com 97%.

Em 2020, a categoria de “brinquedos” era a com maior intenção de compras para 55% dos brasileiros e para 2021, os itens em destaque também estão nesse universo. Dados de Busca do Google para presentes da data mostram um crescimento de mais de 1.000% para os fidget toys, brinquedos que estimulam a parte sensorial das crianças, principalmente pelo toque, cores e sons, e que devem ser o destaque para a data neste ano. Houve também um aumento de 53% por carrinhos elétricos, patinetes elétricos (29%) e blocos de montar (23%).

Para ajudar as PMEs a navegar neste momento e conseguir os melhores resultados, o Google preparou algumas dicas para atrair mais clientes e vender mais na data:

Antecipação é a palavra do momento

Seguindo a tendência das últimas datas comemorativas, os brasileiros têm se antecipado na compra dos presentes. Com o crescimento das buscas em relação ao ano passado, já em setembro, é importante aproveitar esse movimento. A antecipação de promoções pode ser uma boa estratégia para atrair mais clientes, que não devem esperar a data para a compra.

Ajude na escolha do presente

A decisão pela escolha do presente, mesmo para compras realizadas em lojas físicas, começa a partir de uma pesquisa na internet. Portanto, fique atento em oferecer produtos relacionados aos termos relevantes na Busca e esteja presente para seu cliente, lembrando que o final de semana é fundamental e o Mobile é a maior fonte de pesquisa. Com o aplicativo do Google Meu Negócio, que administra o Perfil da Empresa na Busca e Google Maps, é possível compartilhar fotos, criar promoções e sugerir presentes para o Dia das Crianças.

Monitore sua audiência

Saber quantos consumidores acharam seu negócio via Busca ou Google Maps é fundamental para entender os comportamentos dos consumidores. Os resultados podem ajudar a monitorar o desempenho e a estruturar novas ações de engajamento. Isso pode ser feito facilmente pelo Perfil Empresarial no Google Meu Negócio.

Oportunidade de se preparar para a Black Friday

Pouco mais de um mês antes da Black Friday, o Dia das Crianças pode ser uma boa oportunidade para testar estratégias para a data mais importante do e-commerce brasileiro. É uma chance de aplicar novas campanhas e analisar os resultados para chegar com tudo depois.