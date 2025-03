F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch ganha até 3x de performance com NVIDIA DLSS

A aventura de plataforma F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch chega hoje ao PC, e o jogo está repleto de tecnologias da NVIDIA como o NVIDIA DLSS , NVIDIA Reflex e Ray Tracing . Iluminação por Ray Tracing, até 3x mais ganho de desempenho com NVIDIA DLSS F.I.S.T. está iluminado via Ray Tracing por toda parte e isso inclui reflexos via traçados de raios, iluminação global e cáusticos de água que melhoram consideravelmente a qualidade da imagem no jogo. O DLSS garante uma melhora de desempenho de até 3x na resolução 4K com Ray Tracing, que é utilizado por toda parte em F.I.S.T. Com o DLSS ativado, o jogo roda a 60 FPS em 4K com Ray Tracing, em todas as placas acima da GeForce RTX 3060 Ti !