Controle até o vento: Samsung lança campanha inédita focada no ar-condicionado WindFree

O WindFree é o grande destaque da Samsung no mercado brasileiro de ar-condicionado por ser o primeiro aparelho do tipo que permite climatizar os ambientes sem a necessidade de vento¹. O produto agora ganha um grande reforço de comunicação com uma ação que, de forma dinâmica e bem-humorada, mostra os principais diferenciais do produto, como o controle total do fluxo de ar pelo usuário, a economia de até 77% em energia² e o resfriamento até 43% mais rápido³.

Criada pela agência Cheil em parceria com a F.biz (digital), Spark (influencers) e Blinks Essence (mídia online), a campanha WindFree – Controle até o vento começa neste sábado (02) com um vídeo de 30” que comunica ao público geral toda a inovação que esse produto entrega aos consumidores, permitindo o controle⁴ total do vento, o que dá ao consumidor a possibilidade de se refrescar mesmo desligando totalmente o fluxo de ar.

A campanha também ressalta um diferencial muito importante nesse momento de crise energética, que é a eficiência do compressor Digital Inverter Ultra* que, no modo WindFree, consome menos energia que os modelos convencionais de ar-condicionado.

“O objetivo da campanha é mostrar que, com o WindFree, o controle total está nas mãos do consumidor: ele pode utilizar o produto do jeito que preferir, com ou sem vento, e contar com a melhor eficiência em um aparelho do tipo, que se traduz em uma economia real na conta de luz. Nossa comunicação foi planejada para mostrar que o WindFree é, sem dúvida, a melhor opção no mercado para atender a essas necessidades”, diz Bertha Fernandes, gerente sênior de marketing da divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Além do vídeo, disponível em https://youtu.be/8waIXn73ZdU, a campanha prevê veiculações nos principais canais de TV paga do país ao longo de dois meses.

