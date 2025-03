Kingston é eleita principal fornecedora de DRAM de 2020

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória e soluções de tecnologia, anuncia que é a principal fornecedora de módulos DRAM do mundo. De acordo com o último ranking divulgado pela empresa TrendForce (anteriormente DRAMExchange), a Kingston mantém sua posição de liderança com uma participação estimada de 78,02% e receita de US﹩ 13,2 bilhões. A TrendForce afirma que empresa aumentou sua receita em 2,03% no ano, marcando o 18º ano consecutivo em que marca é líder no segmento.

A Kingston mantém sua vantagem competitiva trabalhando em colaboração com seus fornecedores, parceiros e clientes, que se adaptam às necessidades e condições de um mercado em constante mudança. Um dos destaques para o sucesso da empresa, como um dos principais compradores de chips DRAM do mundo, a fabricante percebeu uma necessidade em ter chips de memória de determinados mercados e adotou uma abordagem proativa para garantir componentes adicionais necessários para a demanda, como a compra de componentes, que estava sobrecarregando o estoque dos parceiros.

No início de 2020, houve o receio de que o setor de tecnologia desaceleraria devido à pandemia, mas a companhia se preparou para os segmentos que exigiriam memória DRAM adicional: trabalhos em PCs, memórias para jogos e servidores que precisavam de mais memória para suportar o aumento de demanda de compras e atividades online.

O gráfico abaixo mostra as 10 principais classificações de módulo DRAM fornecidas pela TrendForce:



Observação: os criadores de módulos têm diversas operações de negócios. No entanto, esta classificação é baseada exclusivamente em suas receitas anuais do modulo DRAM. Esta classificação inclui apenas empresas com informações de lucros divulgadas publicamente. Fonte: TrendForce, setembro de 2021.

Além disso, com a próxima geração de DDRs se aproximando, a Kingston está se preparando para fornecer aos clientes as velocidades de ponta de DDR5. O forte relacionamento da marca com a Intel ajudará a garantir soluções passo a passo com os lançamentos de produtos mais recentes da companhia.

“A análise da TrenForce reflete o crescimento contínuo e a flexibilidade da empresa para enfrentar um mercado desafiador”, celebra Yo Chen, VP da unidade de negócios DRAM da Kingston. “Nossa posição de liderança no mercado nos permite colaborar de perto com nossos parceiros e fornecedores, bem como oferecer educação e orientação sobre novas tecnologias, como módulos de 16 GB e e tão esperado DDR5”.