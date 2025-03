CNB LG UtraGear faz seletiva inédita para descobrir e contratar novos talentos de streams

O streaming não é mais um hobby ou uma profissão do futuro. Criar e transmitir conteúdo ao vivo é cada vez mais comum e ser um streamer já é objetivo de carreira. Para quem deseja entrar nesse mercado, o CNB LG UltraGear, organização de eSports e plataforma focada em fomentar, capacitar e revelar novos talentos, promove a LG UltraGear Streamers Show, primeira edição da seletiva que contratará cinco streamers. As inscrições custam R$ 30 e estão abertas até dia 2/11 no site oficial.

“Há 20 anos o CNB promove iniciativas que capacitam e dão visibilidade a jovens que sonham em se tornar grandes nomes dos eSports, como a peneira LG UltraGear Preparando Campeões que revela anualmente jogadores talentosos de League of Legends (LoL)”, conta Carlos Fonseca, cofundador do CNB LG UtraGear. “Agora, chegou a hora de caçar estrelas das streams de eSports para se tornarem a cara do CNB nos vídeos e realizarem o sonho de viver de lives”.

Para participar da seletiva, o aspirante a streamer do CNB LG UltraGear precisa ter um canal de stream na Twitch, Facebook, Nimo, Booyah, Trovo, YouTube ou Bigo com até 50 mil inscritos e no mínimo 13 anos de idade completos até a data da inscrição. Não há restrição de gênero ou região do país e nem é preciso ter equipamentos profissionais ou vídeos de transmissões já realizadas. São cinco categorias disponíveis: League of Legends, Valorant, Fortnite, Free Fire e Variados, modalidade livre para transmitir outros jogos, podcasts ou apenas interagir com o público. A inscrição para participar da seletiva em uma categoria custa R$ 30, e R$ 5 para cada categoria adicional.

As etapas da peneira

O processo da LG UtraGear Streamers Show para selecionar cinco streamers tem quatro etapas. A primeira fase é uma prova teórica que vai testar desde os conhecimentos técnicos de stream até perfil e comportamento. Entre 4/11 e 10/11, os inscritos devem acessar a plataforma no site da peneira e responder remotamente 60 questões de múltipla escolha. Todos que atingirem a nota de corte (60 pontos, de um total de 120) passam para a segunda etapa, em que será preciso enviar um clipe de até 90 segundos com os melhores momentos de uma live recente do competidor. Para ajudar, os inscritos terão acesso a um pacote de três aulas sobre streams com o streamer profissional Maurício Peronio. Entre 19/11 e 22/11, esses clipes serão publicados na plataforma da seletiva para escolha do público e os 100 mais votados de cada uma das cinco categorias avançam para a próxima etapa.

Na terceira fase, os competidores deverão enviar um novo clipe, dessa vez de até 120 segundos, com outros momentos importantes de suas transmissões, e os jurados da Streamers Show vão reagir e votar ao vivo em cada clipe. A reação e os votos dos jurados acontecerão em live e os dez melhores de cada categoria avançam para a grande final, a quarta e última fase.

Na final, além de enviar um novo clipe de até 120 segundos com destaques de suas streams, cada finalista vai participar de uma live especial na Twitch do CNB, em 18 e 19/12, para conversar com os jurados e o público do chat e provar que quem sabe faz ao vivo. Ao final da live, os três mais votados pelos jurados de cada categoria seguem para voto popular. O candidato mais votado pelo público em cada uma das cinco categorias será contratado e fará parte da network do CNB LG UltraGear.

Além de assinar contrato com o CNB, com remuneração mensal de R$ 1.500, para realizar streams em nome da organização, os cinco escolhidos ganharão um treinamento especial com uma equipe de streamers profissionais, um monitor gamer LG UltraGear, óculos para jogos Fhocus Gamer, kit stream da Elgato com um Stream Deck Mini, microfone Wave: 1 e Key Light, e um kit de periféricos gamer da Corsair, com headset, teclado mouse e mousepad.

Sobre o CNB LG UltraGear – Criado em 2001 como um time de esports eletrônicos, o CNB LG UtraGear é hoje uma plataforma focada em fomentar, capacitar e revelar novos atletas de esportes eletrônicos. Além da peneira Preparando Campeões que já revelou grandes jogadores para o cenário profissional de LoL e continua sendo a grande oportunidade para interessados em competir profissionalmente, a plataforma oferece aulas particulares, cursos à distância, como de gestão e fisioterapia nos esports, promove desafios e outras ações para fomentar e fortalecer o cenário brasileiro de eSports.