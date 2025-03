Produtos Acer ajudam na transformação digital do ensino com soluções especializadas

Mudanças trazidas pela pandemia de Covid-19 ao cotidiano foram sentidas em muitas áreas, mas ainda mais no setor da educação. Escolas em todo o mundo foram obrigadas a acelerarem a transformação digital no processo de aprendizagem. A tecnologia nunca foi tão necessária para o ensino, que agora pode ser remoto, à distância ou híbrido, com o apoio da internet e equipamentos eletrônicos.

Neste sentido, cabe lembrar que a educação é prioridade para Acer e, no mundo todo, a marca desenvolve produtos direcionados para as necessidades de alunos e professores. Atualmente, seu portfólio de equipamentos possui devices que garantem a inclusão digital de instituições de ensino por meio de soluções educacionais da Microsoft e do Google, que facilitam o dia a dia de pesquisas e estudos.

“Nosso objetivo sempre foi incentivar o aprendizado digital, o que agora é extremamente necessário”, afirma Alexandre Morais, Diretor de Vendas na Acer do Brasil. “Tentando reduzindo o impacto que a pandemia causou no ensino no país, continuamos caminhando na direção da tecnologia acessível e como aliada também da educação”, finaliza Morais.

Notebooks Acer: facilidade na hora da pesquisa

Com o ensino à distância, os alunos passaram a ter uma rotina de criação, edição e compartilhamento, inclusive de vídeos e fotos. Ou seja, todas estas atividades exigem máquinas de alta performance, que consigam lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. Neste sentido, a linha de notebooks Aspire 5 é a ideal.

O modelo A514-53-32LB, por exemplo, possui processador Intel Dual Core de 10ª geração que garante o alto desempenho necessário para os estudos. A bateria do dispositivo apresenta autonomia de até 10 horas e design único: linhas finas, textura de alumínio escovado, desenho e posição de portas que deixam o chassi ainda mais fino na região do touchpad. Outros diferenciais do equipamento são a tela de 14 polegadas HD, a tecnologia inovadora Áudio Acer TrueHarmony e a conexão Wireless 802.11ac.

Outro computador perfeito para as pesquisas escolares é o A514-53-31PN, com Intel Dual Core de 10ª geração, leitor biométrico, teclado retroiluminado, bateria com autonomia de até 10 horas, tela de 14 polegadas HD e design sofisticado.

Um ponto importante sobre estes devices é que ambos podem receber soluções Microsoft que ajudam durante as aulas à distância, como o reconhecimento de escrita e fórmulas matemáticas. Além disso, o Microsoft Teams tem sido fundamental na transmissão de conteúdo no isolamento social.

Chromebooks Acer para otimizar os estudos

A Acer também possui os Chromebooks, desenvolvidos justamente para ajudar os alunos e incentivar a aprendizagem. Os dispositivos são equipados com um eficiente processador Intel, com baixo consumo de energia e alto desempenho, resistência com certificação militar e bateria de longa duração, sendo capaz de suportar o uso intenso dos estudantes dentro e fora da sala de aula. No Brasil, os modelos mais famosos são os da linha 311: o C733-C607 e o C733T-C2HY. O primeiro, possui teclado e touchpad a prova d’água, dobradiça para abertura de até 180º, 4 GB de memória RAM e 32 de armazenamento, e ainda placa de vídeo Intel UHD Graphics 600 com memória compartilhada com a memória RAM e tela de 11.6 polegadas. A segunda opção se diferencia por ter tela touchscreen, que torna todas as atividades mais intuitivas.

Os Chromebooks da Acer possuem a característica única de ter sistema operacional Chrome OS e outros apps da Google já embarcados, inclusive ferramentas de colaboração, o que influencia diretamente na aprendizagem à distância. Os equipamentos também podem ser utilizados online ou offline, permitindo que os usuários tenham acesso a documentos e aplicativos mesmo sem conexão com a internet.