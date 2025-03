NVIDIA anuncia promoção de GeForce RTX com Marvel’s Guardians of the Galaxy

NVIDIA

Veja aqui as regras completas da promoção e produtos participantes

Quem está interessado em adquirir uma placa de vídeo GeForce RTX ou outros produtos baseados em GeForce RTX, pode ver algumas ofertas selecionadas para o Dia das Crianças no site da NVIDIA .

Com lançamento previsto para 26 de outubro, Marvel’s Guardians of the Galaxy traz a história do Senhor das Estrelas, líder de um grupo excêntrico de heróis que precisa salvar a galáxia. Com todo o poder dos Guardiões, será preciso usar poderes únicos em conjunto com o grupo para se livrar das ameaças. Além disso, todas as escolhas trazem consequências, que podem resultar em eventos cômicos ou catastróficos.

As placas GeForce RTX são a combinação perfeita para Marvel’s Guardians of the Galaxy, que tem suporte a tecnologias exclusivas da NVIDIA. Como Ray Tracing e o NVIDIA DLSS , que garante melhoria da qualidade gráfica ao mesmo tempo em que entrega mais desempenho, graças à inteligência artificial.

O resgate do bundle é feito através do GeForce Experience . Basta comprar um dos produtos participantes até 28 de outubro de 2021 para ganhar o jogo. O código deve ser resgatado até 6 de janeiro de 2022. Veja aqui os termos completos da promoção.

Ofertas para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças está chegando e, com ele, a oportunidade de jogar junto das crianças o novo Marvel’s Guardians of the Galaxy e outros mais divertidos lançamentos de games. Os desktops ou notebooks equipados com placas GeForce GTX e GeForce RTX são imprescindíveis para uma excelente experiência de gameplay, além de serem um investimento fundamental para os estudos. Neste link , você encontra as melhores ofertas de produtos selecionados pela própria NVIDIA .

As GeForce RTX são as placas da NVIDIA que oferecem o mais alto desempenho e qualidade gráfica. Elas trazem suporte de GeForce Experience com atualização constante de drivers antes mesmo do lançamento de jogos mais aguardados, além de recursos únicos, como o NVIDIA Freestyle, que adiciona filtros exclusivos que modificam o visual dos jogos.