Windows 11: Uma nova era para o PC começa hoje

Hoje mais do que nunca, nossos computadores são mais do que processadores de texto e plataformas de aplicativos – eles são a porta que nos leva a tudo e a todos. E com a disponibilidade do novo Windows 11, elimina-se de uma vez por todas a complexidade para trabalhar, estudar, jogar e criar novas realidades.

A experiência do Windows 11 começará em 5 de outubro com a atualização que será feita em fases para oferecer o Windows 11 – assim como fizemos com as atualizações do Windows 10 – e, a partir deste momento histórico, todos poderão se beneficiar de um novo Windows e fazer mais tarefas com menos cliques e toques.

Para o Diretor de Produtos para Windows e Dispositivos da Microsoft, Panos Panay: “Toda a experiência de usuário do Windows 11 aproxima você de quem ama, capacita você a produzir e inspira você a criar. O Windows 11 proporciona uma sensação de calma e abertura. Oferece um lugar onde você se sente em casa. É seguro e foi concebido para você se concentrar em si mesmo, incluindo o novo menu inicial, a barra de tarefas, os sons, as fontes e os ícones. Nossa equipe pensou em cada pixel e detalhe para proporcionar uma experiência mais moderna e atraente.”

À medida que olhamos para o futuro – para o próximo ano e além –, enxergamos o computador desempenhando um papel relevante e duradouro em nossas vidas, seja para trabalhar, criar, conectar, aprender ou jogar.

“Cada um dos nossos parceiros foi fundamental para dar vida ao Windows 11. Nenhum outro ecossistema tem a amplitude e escala do ecossistema Windows para atender às necessidades das pessoas, sejam criadores, desenvolvedores, alunos e professores, empresas e jogadores – a qualquer faixa de preço e em qualquer dispositivo. Nossos parceiros têm PCs Windows 10 elegíveis para a atualização gratuita e a partir de outubro oferecerão o Windows 11 em uma ampla variedade de dispositivos, de diferentes formas e tamanhos, com novos lançamentos nos próximos meses”, disse Adriano Galvão, Vice-Presidente de Vendas ao Consumidor da Microsoft Brasil.

A partir de 5 de outubro e nos próximos meses estarão disponíveis no país dispositivos compatíveis com Windows 11 da Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Multilaser, Positivo e Samsung.

O aplicativo Verificação de integridade do PC está disponível para verificar se o seu PC com Windows 10 é elegível para a atualização gratuita. O blog do Windows está disponível com todas as informações sobre a implementação da atualização.

Windows 11 – Aproximando você do que ama

O Windows 11 foi concebido para colocar você no centro. Com o botão Iniciar no centro, você tem acesso rápido ao conteúdo e aos aplicativos nos quais está interessado, e graças ao poder da nuvem e do Microsoft 365 (vendidos separadamente), você pode ver os arquivos recentes nos quais tem trabalhado, independentemente do dispositivo que estava usando, mesmo que fosse um dispositivo Android ou iOS.

Para aproximar você do conteúdo e das informações em que está interessado, estamos introduzindo o Widgets: um novo feed personalizado baseado em IA e na web. Você pode abrir seu feed personalizado com um clique ou deslizando o dedo da esquerda para a direita, sem qualquer interferência, pois os widgets deslizam pela tela como numa folha de vidro. Quer você esteja verificando seu calendário do Outlook, conferindo sua lista de tarefas pendentes, acompanhando as manchetes mais recentes, vendo a previsão do tempo ou revendo suas fotografias favoritas no OneDrive, os widgets trazem tudo que importa para a ponta dos seus dedos.



O chat do Microsoft Teams ajuda você a ficar próximo de quem é importante na sua vida. Com um simples clique, você pode utilizar uma conta pessoal para conversar, fazer uma chamada por voz ou vídeo para amigos, familiares e outros contatos, independentemente do dispositivo ou da plataforma: Windows, Mac, Android ou iOS. O Microsoft Teams não é apenas para pessoas com dispositivos inteligentes; amigos e familiares podem participar da conversa por meio de mensagens de texto via SMS. Além disso, você pode abrir a experiência completa do Microsoft Teams diretamente no Chat para agilizar seus planos com agendamento de eventos, pesquisas rápidas, compartilhamento de arquivos e muito mais.

A nova Microsoft Store no Windows não só trará ainda mais aplicativos, como também facilitará a descoberta de novos conteúdos com histórias e coleções selecionadas. Novos aplicativos estão disponíveis hoje na Microsoft Store no Windows , como Canvas, Disney+, Zoom, Epic Game Store e muito mais. Para saber mais sobre o que há de novo na Microsoft Store, visite o blog

Agora, mais do que nunca, podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo em nossos PCs, algumas delas com múltiplos monitores e guias no navegador, como editar documentos no Word ou no PowerPoint. Como novidade no Windows 11, apresentamos Layouts de Ajuste, Grupos de Ajuste e Áreas de Trabalho para oferecer uma maneira ainda mais poderosa de ajudar você a executar várias tarefas e ficar por dentro de tudo que precisa fazer.

Os Layouts e Grupos de Ajuste otimizam o espaço da tela de uma forma visualmente mais limpa, com novos designs de três colunas para telas maiores. Com as áreas de trabalho, você pode criar áreas de trabalho individuais que exibem diferentes conjuntos de aplicativos para se manter organizado e focado, criando espaços separados em sua casa e até personalizando cada área de trabalho com seu próprio nome e papel de parede.

Windows 11 para todos

Desde o início do desenvolvimento do Windows 11, o fator acessibilidade foi levado em consideração, com revisões de design e novos recursos. Assim, o Windows 11 é a versão mais inclusiva do Windows, construído por e para pessoas com deficiência. Oferecendo tecnologias de assistência do Windows, como Narrador, Lupa, Legendas e Reconhecimento de Voz, para apoiar pessoas de todo o espectro de deficiências. Para obter mais informações sobre acessibilidade no Windows 11, visite o blog.

A experiência de toque também foi transformada no Windows 11 quando você usa um tablet sem teclado. Agora haverá mais espaço entre os ícones na barra de tarefas, com objetos de toque maiores e sinais visuais sutis para facilitar o redimensionamento e o movimento das janelas, além de adicionar gestos.

A equipe de design também habilitou a tecnologia haptic no Windows 11 para que o uso da caneta seja ainda mais imersivo, permitindo que você escute e sinta as vibrações à medida que clica e edita ou desenha.

Com o tempo que passamos em nossos PCs, às vezes queremos escrever no computador usando a voz. Novas melhorias na escrita por fala foram introduzidas no Windows 11. Agora, com a escrita por voz, o seu PC reconhece o que você diz, e até pontua frases automaticamente para você.

Para desenvolvedores, o Windows 11 oferece novas ferramentas e recursos

Com o Windows 11, a Microsoft se esforçou para tornar o Windows uma plataforma mais aberta, pensando não só no processo de desenvolvimento, mas também nas ferramentas e funcionalidades necessárias para a criação de aplicativos incríveis. Com o Windows 11, os desenvolvedores podem criar aplicativos com as ferramentas, frameworks e linguagens que conhecem e adoram.

O Windows 11 foi projetado para jogos

O Windows 11 foi concebido para jogos, com recursos inovadores que podem levar sua experiência de jogo em PC para outro patamar. Se o seu PC tiver uma tela compatível com HDR, o Auto HDR atualizará automaticamente mais de 1000 jogos DirectX 11 e DirectX 12 para uma gama muito mais ampla de cores e brilho. O Windows 11 também inclui a capacidade de ativar ou desativar o HDR automático por jogo.

O Windows 11 também inclui suporte a DirectStorage, um recurso introduzido pela primeira vez nos consoles Xbox Series X e Xbox Series S. Quando combinado com uma unidade de estado sólido NVMe e GPU DirectX 12, os jogos que implementam DirectStorage podem se beneficiar de tempos de carregamento reduzidos e renderizar universos de jogo mais detalhados e expansivos.

Você poderá integrar o Windows 11 ao aplicativo Xbox para navegar, baixar e jogar mais de 100 jogos de PC de alta qualidade com o Game Pass para PC (assinatura vendida separadamente). Membros do Xbox Game Pass Ultimate também podem jogar mais de 100 jogos do console Xbox no PC sem esperar pelo download, graças ao poder do Xbox Cloud Gaming (Beta) com o aplicativo Xbox.

Capacitando as forças de trabalho híbridas e as salas de aula do futuro

O Windows 11 é o sistema operacional para modelos híbridos trabalho e aprendizagem. Com a rápida aceleração da transformação digital que vimos nos últimos 19 meses, é fundamental que as organizações hoje sejam resilientes e flexíveis. A mudança para o trabalho híbrido, no qual a jornada de trabalho está sempre mudando, enfatizou a importância de um sistema operacional flexível, contínuo, seguro e que funcione da maneira como você trabalha. É por isso que o Windows 11 está alicerçado sobre a base consistente, compatível e familiar do Windows 10, de fácil gerenciamento para a equipe de TI. A partir de 5 de outubro, as organizações podem começar a migrar para o Windows 11 em PCs poderosos, ou através da nuvem com o Windows 365 ou o Azure Virtual Desktop. Para saber mais sobre como o Windows 11 pode capacitar sua força de trabalho híbrida, visite o blog do Microsoft 365.

O Windows 11 foi concebido para proteção – desde o chip até a nuvem

A Microsoft realizou uma pesquisa com tomadores de decisão da área de segurança de diversos setores nos Estados Unidos e descobriu que 75% dos executivos, vice-presidentes e CEOs sentem que a mudança para o trabalho híbrido deixou sua organização mais vulnerável a ameaças à segurança.

Este último ano mostrou que a segurança deve estar incorporada no hardware, no chip e até a nuvem. Na verdade, 80% dos entrevistados acreditam que o software por si só não oferece proteção suficiente contra ameaças emergentes. Por esse motivo, o Windows 11 foi desenvolvido com foco na segurança para enfrentar os desafios deste novo ambiente de trabalho e outros que estão por vir. Leia mais no blog de segurança.