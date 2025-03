Com premiação de quase R$ 3 milhões, próxima edição do Six Major acontecerá na Suécia

A Ubisoft anunciou nesta terça-feira (5) que o próximo Six Major acontecerá entre os dias 8 e 14 de novembro, na cidade de Gävle, Suécia. Inicialmente, a intenção era que o evento acontecesse na Ásia, porém, com as restrições impostas no continente por conta da pandemia causada pela COVID-19, foi necessário alterar os planos iniciais. Será a primeira vez na história que um torneio mundial de Rainbow Six Siege acontecerá em território sueco.

Com o mesmo formato do Six Major México – disputado em agosto e que teve a brasileira Team oNe eSports como grande campeã – o Six Major Suécia terá a fase de grupos realizada entre 8 e 10 de novembro e os playoffs nos dias 12, 13 e 14 do mesmo mês. Além da luta pelo título e pela premiação total de US﹩ 500 mil (aproximadamente R﹩ 2,7 milhões na cotação atual), as equipes participantes terão também as últimas chances de somarem pontos no ranking global da modalidade, que decidirá os classificados para o Six Invitational 2022.

Elenco da brasileira Team oNe, campeã do Six Major México em agosto. IMAGEM: Ubisoft/Kirill Vision

Para garantir a saúde e o bem-estar de jogadores, parceiros e demais profissionais envolvidos no evento, o Six Major Suécia acontecerá presencialmente, porém sem público e seguindo rígidas medidas sanitárias. A Ubisoft, de acordo com orientações de órgãos de saúde e autoridades locais, está finalizando o protocolo sanitário do campeonato e monitorando a situação atual para garantir que todas as ações cabíveis sejam colocadas em prática.

E para celebrar a realização de mais um Six Major, está disponível um pacote do operador Lesion para compra no Rainbow Six Siege. A novidade terá 30% da receita líquida destinada para a premiação do Six Major Suécia. É uma forma de os fãs apoiarem os times que participarão da competição internacional.

A Ubisoft ainda reforçou que está trabalhando para finalizar todos os detalhes do evento e que divulgará mais informações em breve. É possível acompanhar todas as atualizações sobre o campeonato no site oficial