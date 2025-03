MU-MIMO: Tecnologia otimiza a distribuição de sinal entre dispositivos

O setor de tecnologia está sempre em constante evolução para oferecer recursos mais avançados e sofisticados aos usuários. A introdução do roteador Wi-Fi foi um desses feitos, que permitiu com que a população tivesse acesso a conexão através de redes sem fio. Hoje, a rede Wi-Fi é o principal meio de conexão de dispositivos residenciais e, apesar de passarem a impressão que todos estão conectados ao mesmo tempo, não é o que acontece: roteadores mais simples ou mais antigos conseguem se comunicar com um dispositivo por vez. Mas isso mudou com o desenvolvimento da tecnologia MU-MIMO.

O termo deriva-se de MU (múltiplos usuários) e MIMO, sigla que significa Multiple Input, Multiple Output – traduzido para o português como Múltiplas Entradas, Múltiplas Saídas. Com o MU-MIMO, as redes sem fio conseguem alcançar taxas de transmissão mais altas mesmo com diversos computadores e celulares conectados em um único roteador, isso porque, ele permite a conexão simultânea de dispositivos.

Os dispositivos MU-MIMO possuem várias antenas que propagam informações de forma independente, sendo assim múltiplos aparelhos conectados conseguem se comunicar com o roteador simultaneamente. Em uma linguagem mais simples, significa que a distribuição de sinal é otimizada, deixando tarefas mais complexas como jogos online e streaming mais velozes.

Fabio Appel, Coordenador de Produtos da TP-Link Brasil, líder global em conectividade, explica a importância dessa tecnologia para uma conectividade com eficiência. “Roteadores com o recurso MU-MIMO garantem uma rede sem fio com conexão superior, tendo em vista que a capacidade total de envio de dados é aumentada e o congestionamento de transmissão diminui. Portanto a velocidade se torna maior e há mais qualidade em desempenho, principalmente para jogos on-line e transmissões de streaming”, afirma.





Conheça as opções de roteadores MU-MIMO da TP-Link:

• Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer C6 é ideal para a sua casa.

• Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer C80 é ideal para a sua casa.

• Wi-Fi Dual Band simultâneo de 867Mbps em 5GHz e 450Mbps em 2.4GHz totalizando 1317Mbps de velocidade.

• Seamless Roaming, permite que os usuários se movam entre diferentes pontos e ambientes sem que afete a transmissão de dados.

• Gerenciamento centralizado: acesso via nuvem e aplicativo Omada para ultra conveniência e fácil gerenciamento.

• Compatibilidade com 802.3af e suporte a PoE passivo (adaptador de PoE incluído) torna a implementação fácil e flexível.

• Rede para convidados segura com múltiplas opções de autenticação (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) e tecnologias de segurança sem fio.

• Band Steering move automaticamente dispositivos de banda dupla para a faixa mais ampla de 5 GHz para conexões mais rápidas.

• MU-MIMO permite que os pontos de acesso transfiram dados simultaneamente com vários dispositivos, acelerando as conexões.

• O Beamforming concentra o sinal para onde você mais precisa, proporcionando uma experiência Wi-Fi rápida e estável.

• As programações podem ser configuradas para que os pontos de acesso sejam reinicializados automaticamente e o Wi-Fi seja ligado / desligado nos horários que você escolher.