Trend Micro lança ‘Cyber Academy’ para garantir a segurança digital das crianças

A Trend Micro, líder mundial em soluções de cibersegurança, lança a nova Trend Micro Cyber Academy e disponibiliza aos pais e professores uma poderosa ferramenta para melhorar a segurança e a conscientização digital das crianças. Como parte do programa educativo Internet Safety for Kids and Families, a Cyber Academy oferece uma série de videoaulas e materiais de aprendizagem projetados para aprimorar a alfabetização digital das crianças de forma significativa e envolvente.

“Embora a internet tenha dado enorme apoio acadêmico e social às crianças durante este momento desafiador que vivemos, ainda precisamos habilitá-las para usar a rede de forma segura e responsável”, disse Lynette Owens, diretora global da iniciativa Internet Safety for Kids & Families da Trend Micro. “Nosso objetivo, nos últimos 13 anos, tem sido fornecer essas habilidades digitais o mais cedo possível, porque acreditamos que elas são essenciais para o bem-estar e o futuro das crianças.”

Pesquisas revelam que as crianças dobraram o tempo de tela durante a pandemia e estão mais propensas do que nunca a serem expostas a ameaças on-line, como imagens explícitas, phishing e golpes. Habilidades de alfabetização digital são essenciais para ajudar os menores a evitar riscos à sua privacidade e segurança e ensiná-los a identificar o que é confiável ou não na rede. Ao mesmo tempo, a internet oferece grandes oportunidades para as crianças e 63% dos pais acreditam que a ela tem sido benéfica para o bem-estar social e emocional dos filhos. A alfabetização digital ajuda as crianças a perceber os benefícios da tecnologia, ao mesmo tempo em que a mantêm segura e positiva para elas.

Dirigida a crianças de 7 a 10 anos, a Cyber Academy oferece, inicialmente, cinco aulas de segurança na internet focadas em senhas, autenticação em duas etapas, segurança, privacidade e hábitos saudáveis. As aulas podem ser ministradas sob demanda, por um professor em sala de aula ou um tutor em casa, em apenas 10/15 minutos, sem qualquer custo. O conteúdo que vai ser acrescentado nos próximos meses vai abordar temas como: cyberbullying, uso de informações jornalísticas e gerenciamento do tempo de tela. Está previsto também a disponibilização em outros idiomas como espanhol, francês e mandarim.

Cada aula contém:

• Um vídeo animado de três minutos

• Um guia de conversação para crianças com perguntas e respostas

• Um jogo Kahoot! para reforçar o aprendizado

• Uma folha de atividades para download como lição de casa

• Outros recursos para pais, professores e responsáveis