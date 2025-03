Hoje, a disponibilidade do Windows 11 começa tanto para novos dispositivos pré-carregados com o Windows 11 quanto para dispositivos Windows 10 elegíveis. O Windows continua sendo parte integrante de como mais de um bilhão de pessoas se conectam, aprendem, divertem e trabalham. O Windows 11 aproxima você daquilo que ama, potencializando sua criatividade e produtividade, ao mesmo tempo que desenvolve elementos críticos como segurança e confiabilidade. Neste post, explicarei o processo de distribuição medido e em fases do Windows 11 e como conseguir a atualização quando o dispositivo estiver pronto.

Sobre a atualização para o Windows 11

Nossa abordagem de lançamento do Windows 11 aproveita os sistemas e processos bem estabelecidos utilizados para os 1,3 bilhão de dispositivos Windows 10 que enviamos e atendemos há mais de cinco anos. Usaremos um processo medido e em fases para oferecer o Windows 11 como fizemos com as atualizações de recursos do Windows 10. Nosso objetivo é que você tenha uma experiência de atualização tranquila. Começaremos a oferecer a atualização primeiro para novos dispositivos elegíveis1,2. Depois, como nas distribuições anteriores, estudaremos os dados de integridade do dispositivo e outros sinais para determinar o ritmo em que o Windows 11 será oferecido através do Windows Update.

Com o decorrer do tempo, disponibilizaremos o Windows 11 para dispositivos existentes (no mercado) com base na elegibilidade do hardware, métricas de confiabilidade e outros fatores que afetam a experiência de atualização. Se você tiver um PC com Windows 10 elegível para a atualização, o Windows Update informará você sobre a disponibilidade da atualização através da página Configurações do Windows Update. Esperamos que a atualização para o Windows 11 seja oferecida a todos os dispositivos Windows 10 elegíveis até meados de 2022.

Em 4 de outubro de 2021 também se iniciou o ciclo de vida de 24 meses das edições Home e Pro do Windows 11.

Como adquirir o Windows 11

Dispositivos Windows 11

A partir de hoje, diversos dispositivos novos e interessantes estão disponíveis pré-carregados com o Windows 11, e novos dispositivos ainda enviados com o Windows 10 serão os primeiros a receberem a oferta da atualização.

Dispositivos Windows 10

Se você estiver executando o Windows 10 hoje, poderá verificar se o dispositivo é elegível (ou seja, atende aos requisitos mínimos do sistema para o Windows 11) para atualizar usando o aplicativo de Verificação de integridade do PC. Na sequência, você poderá verificar se a atualização do Windows 11 está pronta para o seu dispositivo específico abrindo as configurações do Windows Update (Configurações > Atualização e Segurança > Windows Update) e selecionando Verificar se há atualizações3. Se o seu dispositivo for elegível e a atualização estiver pronta, a opção de baixar e instalar será exibida: Se você estiver pronto para instalar o Windows 11, basta selecionar Baixar e instalar4. Para mais informações sobre a experiência de atualização do Windows 11, assista a este vídeo.

Nossa abordagem medida e em fases para a distribuição do Windows 11 significa que ofereceremos a atualização via Windows Update quando os dados mostrarem que o dispositivo está pronto, pois nosso objetivo é fornecer uma boa experiência de atualização. Se detectarmos que o dispositivo pode estar com algum problema, como uma incompatibilidade de aplicativo, poderemos adicionar um bloqueio de proteção e não oferecer a atualização até que esse problema seja resolvido. Para saber mais sobre o status da distribuição do Windows 11, os bloqueios de proteção e as retenções que poderão ser aplicadas ao seu dispositivo, acesse Integridade do lançamento do Windows. Para saber mais sobre as formas de instalar o Windows 11, acesse esta página.

Informações para clientes comerciais e educacionais

O Windows 11 é personalizado para os ambientes de trabalho híbrido e aprendizagem de hoje. Modernizamos a experiência geral do usuário, mas sem perder a sensação de familiaridade. Na verdade, o Windows 11 é criado na base consistente, compatível e familiar do Windows 10 que você conhece. Você pode se planejar para, preparar e implantar o Windows 11 junto com o Windows 10 usando os mesmos processos, políticas e aplicativos de gerenciamento. Para novas informações sobre os recursos mais recentes para organizações comerciais, consulte Windows 11 disponível hoje para capacitar sua força de trabalho híbrido.

Se você for um administrador de TI, recomendamos que inicie agora implementações direcionadas como parte do ritmo regular do Windows Update. Para ver uma lista dos recursos e ferramentas mais recentes, consulte nossa postagem em Ferramentas para oferecer suporte à implantação do Windows 11. Além disso, para ajudar a facilitar a implantação do Windows 11, há novos recursos disponíveis na Análise de pontos de extremidade para ajudar você a avaliar a prontidão da sua organização para o Windows 11 e o trabalho híbrido em escala. Saiba mais no blog do Gerenciamento de pontos de extremidade da Microsoft. Além disso, a Microsoft criou o relatório de Prontidão do Windows 11 na Conformidade de Atualizações para ajudar os administradores de TI a identificar quais dispositivos atendem aos requisitos mínimos do sistema do Windows 11 e quais podem ser atualizados, quais não são capazes e por quê.

O Windows 11 está disponível em canais e processos familiares, incluindo o Windows Server Update Services (WSUS), o Windows Update para Empresas e o Centro de Serviço de Licenciamento por Volume (VLSC)5 para implementação em fases usando o Gerenciamento de pontos de extremidade da Microsoft ou outras soluções de gerenciamento de pontos de extremidade. Em 4 de outubro de 2021 também se inicia o ciclo de vida de suporte de manutenção de 36 meses das edições Home e Education do Windows 11. Como ele está sendo lançado no segundo semestre do ano, o número da versão deste lançamento original do Windows 11 é 21H2.

Protegido e produtivo

Como citei em posts anteriores, ter a versão mais recente do Windows oferece o melhor em criatividade, proteção e produtividade. Isso nunca foi tão verdade quanto com o Windows 11! Os requisitos mínimos do sistema do Windows 11 possibilitam uma nova era de experiências, confiabilidade e segurança. Como Panos Panay compartilhou em junho, esta é a primeira versão de uma nova era do Windows. E, para os clientes que estão usando um dispositivo que não é elegível para o Windows 11, o Windows 10 é um ótimo lugar para se estar. O Windows 10 será atendido até 14 de outubro de 2025, e anunciamos anteriormente que a próxima atualização de recursos para o Windows 10 está chegando muito em breve, com a mesma oferta de suporte e escolha com o Windows.

À medida que monitorarmos de perto a distribuição medida e em fases do Windows 11, continuaremos compartilhando informações oportunas sobre o status da distribuição e problemas conhecidos (abertos e resolvidos) em todos os recursos e atualizações mensais do Windows através do painel de integridade de lançamento do Windows e do @WindowsUpdate. Como sempre, continue compartilhando conosco sua experiência deixando comentários ou sugestões no Hub de comentários.

1A atualização do Windows 11 começará a ser entregue aos dispositivos qualificados a partir de 5 de outubro de 2021. O tempo irá variar de acordo com o dispositivo.

2 Os dispositivos Windows 10 elegíveis devem estar na versão 2004 ou posterior e ter a atualização de serviço de 14 de setembro de 2021 ou posterior instalada, para atualizar diretamente para o Windows 11.

3 Determinados recursos exigem hardwares específicos. Consulte Especificações do Windows 11 para mais informações.

4 Os Termos de Licença para Software Microsoft serão exibidos aos novos usuários do Windows 11, que precisão ser aceitos pelos usuários depois de selecionarem “Fazer download e instalar” antes do início do download.

5 Pode levar alguns dias para os downloads ficarem disponíveis no VLSC e canais semelhantes em todos os produtos, mercados e idiomas.