Tiktok: a ressignificação criativa na publicidade

Yuri Mussoly, head de criatividade do Tiktok, é a convidada do 4° episódio da série especial dedicada à Intelligent Creative, do Tomorrow Cast, que tem um oferecimento da VidMob – martech pioneira no uso da inteligência artificial e machine learning para medir e otimizar o desempenho de peças criativas, seja em texto, áudio ou vídeo nas plataformas digitais. Durante o papo, a executiva fala sobre o mercado criativo, a transformação do conceito de criatividade e criação de conteúdo.

“Os criativos são pessoas curiosas, que estão sempre em movimento, buscando o novo. E eu acredito que, por isso, não se sintam mais conectados ao trabalho desenvolvido em agências”, comenta a executiva. “No Brasil, temos muitas agências tradicionais que estão apanhando muito para se adaptarem ao mercado digital e sinto que as agências de publicidade ficaram ultrapassadas no modelo de criação. Os criativos que estavam se provocando a usar tecnologia, usar insights das redes sociais e que estavam envolvidos com inteligência de dados fazem esse movimento natural de buscar sempre o novo”, complementa.

A executiva ainda diz que sua proposta como criativa é provocar o mercado para conhecer novas possibilidades. “Não acredito em criatividade sem risco. Precisamos cometer erros novos e estar preparados para arriscar. Quando o lugar de trabalho se torna um ambiente insosso, é natural procurar um novo lugar para se inspirar e para criar. É necessário exercitar a criatividade de um outro ângulo”, diz.

Para Yuri, o que a motiva é perceber que a criatividade transcendeu a publicidade e que está nas mãos de qualquer pessoa que tenha vontade de criar. “Hoje, a criatividade está acontecendo muito além da publicidade. E é muito bonito ver a criatividade na mão de pessoas comuns”, diz. “Me inspira ver o quanto de conteúdo que é produzido e criado por pessoas comuns faz sucesso no TikTok. O poder da comunidade, o poder do viral. E eu aprendo todo dia que eu navego no for you da plataforma”, complementa ela.

No TikTok, o movimento é real, latente e orgânico. A plataforma é conhecida por descentralizar o poder da criação e, por isso, fazer uma entrega completa que vai além de apenas apresentar o produto, mas agregar valor ao que se é mostrado ali.

“Os criadores de conteúdo que despontaram na plataforma, até hoje, são pessoas comuns e que vivem na humildade delas. Enxergo que o TikTok é um lugar muito mais possível para que pessoas reais criem para o mundo real, e não que sigam roteiros ou façam o que o publicitário acha que deve ser feito. Não há mais espaço para o influencer que fica posando ao lado do produto. O que as pessoas querem é ver de fato as pessoas usando aquilo que se é mostrado e vendo que ele funciona”, comenta Yuri.

Por fim, a dica da executiva é usar e abusar da tecnologia, fundamental para a comunicação nos tempos atuais. “Nós não passamos por uma transformação digital, mas por uma adaptação digital. Estamos muito mais evoluídos e não existe evolução sem tecnologia. A tecnologia pode e deve ser usada para construção de marcas e comunidades. faça a pergunta certa no timing certo. Preste atenção nas pessoas e no que elas gostam. O próprio algoritmo do TikTok é a resposta delas. Todos estão saturados da vida fake”, diz. “Hoje, claro, existe uma preocupação com informações e dados que fornecemos, mas não dá para rejeitar a tecnologia. Se você é uma marca e faz isso, está fadada ao fracasso”, finaliza ela.

O 4° episódio na íntegra da série especial Intelligent Creative no Tomorrow Cast está disponível nas plataformas de áudio: Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts e Rádio Public.