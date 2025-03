O Passe de Batalha da Temporada Seis de Call of Duty®: Black Ops Cold War e Call of Duty®: Warzone™ traz tudo o que o jogador precisa para o Confronto Final da Temporada

A preparação para o Confronto Final com o Passe de Batalha da Temporada Seis

Não importa se o jogador está batalhando contra Perseus em Verdansk ou impedindo Omega no novo mapa de Zumbis, todos terão uma missão essencial nesse ápice de conteúdo que é a Temporada Seis de Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone. E o Passe de Batalha é a ferramenta ideal para todos.

A Temporada Seis pode se tornar a mais emocionante até o momento em Black Ops Cold War e Warzone, e há ainda surpresas planejadas no próprio Passe e Loja. A partir do Dia Um o jogador encontra:

Duas armas funcionais gratuitas e mais de 20 outros itens – incluindo 300 COD Points 0 desbloqueados apenas por jogar o jogo;

O desbloqueio imediato do Operador Alex Manson, o herói original de Black Ops, na compra do Passe de Batalha;

Três skins lendárias para Bulldozer pelo Pacote do Passe de Batalha (Passe de Batalha mais 20 pulos de escalão);

Uma Skin Reativa Ultra-rara para Mason, mais de uma dúzia de Projetos de Armas, mil COD Points e mais para ser desbloqueado com o Passe de Batalha completo;

A loja repleta de pacotes, incluindo um com uma nova Obra-Prima para detonar zumbis e outro com um novo Machado de Batalha

Isso tudo além de novos pacotes na Loja que incluem um novo Operador, Obras-primas, Skins Reativas de Operador e Missões (isso é tudo que pode ser revelado por enquanto…)

As próximas semanas estarão repletas de novidades cruciais sobre a Temporada Seis, incluindo novidades sobre A Assombração – evento que acontece de 19 de outubro a 2 de novembro – e a jornada para o lançamento de Call of Duty: Vanguard em 5 de novembro. Os fãs devem ficar com os olhos bem abertos para não perder nada!

Por enquanto, essas são as principais informações que todos precisam saber sobre o Passe de Batalha e destaques da Loja no lançamento da Temporada Seis:

Assista AQUI ao trailer do Passe de Batalha da Temporada Seis

O que é o passe de Batalha e o Pacote de Passe de Batalha?

O Passe de Batalha sazonal de Black Ops Cold War e Warzone funciona assim:

Sistema do Passe de Batalha: Um sistema sem necessidade de compras que oferece uma seleção de itens gratuitos que o jogador pode ganhar apenas por jogar, incluindo duas novas armas base,

Um sistema sem necessidade de compras que oferece uma seleção de itens gratuitos que o jogador pode ganhar apenas por jogar, incluindo duas novas armas base, Passe de Batalha: Garante acesso a todos os 100 escalões do sistema, incluindo o desbloqueio automático dos itens do escalão 0 por apenas 1000 COD Points

Garante acesso a todos os 100 escalões do sistema, incluindo o desbloqueio automático dos itens do escalão 0 por apenas 1000 COD Points Pacote de Passe de Batalha: Por apenas 2400 COD Points o jogador garante acesso aos 100 escalões e 20 pulos de escalão (25 para jogadores de PlayStation®), além de três skins de Operadores de bônus.

Por apenas 2400 COD Points o jogador garante acesso aos 100 escalões e 20 pulos de escalão (25 para jogadores de PlayStation®), além de três skins de Operadores de bônus. Pulo de Escalão: Pode ser comprado individualmente por 150 COD Points, cada um avança um escalão no Passe de Batalha.

Abaixo os principais destaques que todos precisam saber sobre o Passe de Batalha e destaques da Loja no lançamento da Temporada Seis – incluindo itens Épicos e Lendários no escalão 0:

Escalão 0 – Desbloqueio automático do Mason, 10% de Boost de XP Sazonal e mais

Após comprar o Passe de Batalha da Temporada Seis o jogador ganha já no escalão 0: Novo Operador Alex Mason, Skin de Operador do Adler, Relógio Aquático e Boost de XP Sazonal.

Bônus do Pacote de Passe de Batalha – Três Skins de Operador de Bulldozer

A recomendação é que todos os jogadores estejam carregados para o Confronto Final.

Aqueles que comprarem o Pacote de Passe de Batalha da Temporada Seis receberão três skins lendárias para Bulldozer, além de todas as recompensas de escalão 0 e os 20 pulos de escalão e acesso a todos os 100 escalões do sistema. As três skins são “Panda Bear”, “Red Panda” e”Pain Panda”, perfeitas para todos os desafios.

Novas skins de operador e Finalizador

“Dispatch” Skin de Portnova (Escalão 10)

“Admiral” Skin de Sims (Escalão 20)

E “Axe Murder” Finalizador (Escalão 19)

Novas Armas Base para construção de um Armamento completo

O Passe de Batalha da Temporada Seis traz um Armamento completo para os jogadores de Black Ops cold War com duas novas armas funcionais que também podem ajudar muito em Warzone, são elas: A Escopeta .410 Ironhide (escalão 15) e o Fuzil de Assalto Grav (escalão 31)

Vinte novos Projetos de Armas para Black Ops Cold War e Warzone

No Sistema de Passe de Batalha Gratuito e em seus 100 escalões o jogador poderá encontrar diversos 20 projetos de armas para ajudá-los na missão em Black Ops Cold War e Warzone.

“Cemetery Thorn” Projeto Lendário de Fuzil de Precisão (Escalão 27)

“Carnival Prize” Projeto Lendário de SMT (gratuito escalão 55)

“Panda Bite” Projeto Lendário de SMT (Tier 85)

Escalão 95 – Alinhe-se e derrube-os com o Projeto de Arma Reativa Ultra Kill Shot

Comprando o Passe de Batalha e chegando no Escalão 95, o jogador consegue o primeiro Projeto de Arma da nova escopeta de Black Ops Cold War e Warzone: “Kill Shot.”

Escalão 100 – Mason ilumina o Lobby com uma skin ultra-rara, além de Projeto de Arma Lendário e mais

Aqueles que completarem os 100 escalões, estarão entre as estrelas…

Skin “Aurora Borealis” ultra-rara do Mason e Missão de Operador

Projeto de Arma Lendário “Art Deco”

Skins de sedan e SUV e Emblema da Temporada Seis

Mais uma Mixtape de Faixas de Guerra de Black Ops para ouvir na estrada

Celebrando a Sexta Temporada de Black Ops Cold War, chega mais uma “Black Ops Mixtape” bem old school, disponível de graça no Escalão 72 do Passe de Batalha.

Veteranos vão lembrar de “The Jazz is Classified” de Black Ops 4, ou da “Revenge” do Black Ops do primeiro Black Ops .

Total de 1.300 COD Points

TRANSMISSÃO CLANDESTINA DO PASSE DE BATALHA

No dia 12 de outubro, esteja preparado para a guerra.

Nenhuma informação adicional no momento.

