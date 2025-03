Capacite hoje sua força de trabalho híbrido com o Windows 11

Temos o prazer de anunciar que o Windows 11 já está com disponibilidade geral. Reinventamos o Windows 11, a versão mais produtiva, colaborativa e segura do Windows até o momento, para ser o sistema operacional do trabalho híbrido.

Encorajo você a começar seus pilotos e atualizações do Windows 11 hoje mesmo para todos os PCs elegíveis, tendo a confiança de que o Windows 11 é a versão mais produtiva, colaborativa e segura do Windows.

Me deixe compartilhar o porquê estou tão animado com o Windows 11, o que eu tenho ouvido de clientes como você nos últimos meses e as etapas que você pode seguir hoje para começar.

Novas experiências que trabalham da forma como você trabalha

Quando anunciamos o Windows 11 em junho de 2021, destaquei alguns dos meus recursos favoritos do Windows 11, e que criam experiências que trabalham da forma como eu trabalho.

Falei sobre como, assim como acontece com muitos de vocês, muitas vezes várias janelas ficam abertas ao longo do dia enquanto trabalho em documentos, apresentações e planilhas. Com o Windows 11, focamos em melhorar a maneira como você interage com essas janelas: como organizá-las, ajustá-las a áreas específicas na tela, agrupá-las e alternar de volta para esses grupos de ajuste quando precisar delas novamente. Na verdade, um dos meus recursos favoritos é que quando desencaixo e encaixo novamente a minha máquina conforme me locomovo ao longo do dia, o Windows 11 lembra meus grupos de ajuste em todas as minhas telas, poupando-me tempo e fazendo com que eu permaneça no fluxo de trabalho.

Em cenários de trabalho híbrido, em que seu trabalho costuma passar por muitas mudanças, também tornamos o toque, o uso da caneta e a digitação mais fluidos. Gosto da maneira como este vídeo explica alguns desses novos recursos.

E acredite ou não, muitos de nós ainda têm a necessidade de imprimir documentos. Para ajudar, a Impressão Universal, nossa solução de gerenciamento de impressão em nuvem, hoje também é compatível com o Windows 11. De melhorias adicionais de segurança e privacidade, como a adição de uma marcação em um trabalho de impressão, à nova compatibilidade do Aplicativo de Suporte de Impressão (PSA) no Windows, que elimina a necessidade de os usuários instalarem software adicional ou drivers personalizados, a Impressão Universal facilita a impressão com o Windows 11.

Outro grande recurso também é a automação da área de trabalho no Microsoft Power Automate, que agora está integrado ao Windows 11 – sem custo adicional. O Power Automate ajuda você a automatizar tarefas manuais e repetitivas pela área de trabalho do Windows. Ele fornece uma experiência de automação guiada low-code com ações internas para que você possa automatizar tarefas de rotina, como relatórios, entrada de dados e agendamento. Digamos que você esteja gerenciando um grande processo de faturamento mensal e que gostaria de reduzir o tempo gasto inserindo dados manualmente e compilando um relatório. Com o Power Automate, você pode se conectar a vários aplicativos e fontes de dados, como o Outlook e Excel, e automatizar as entradas manuais, como cliques do mouse, entradas de teclado e entrada de dados. Esse é um exemplo e existem muitas maneiras de começar a automatizar tarefas redundantes e mundanas sem APIs. Saiba mais sobre esses recursos de automação e como começar sua jornada de automação no blog do Power Automate aqui.

TI: O que esperar do Windows 11

A TI é o primeiro passo para fazer qualquer tecnologia funcionar para a sua empresa. Para que você confie mais do que nunca no Windows, investimos em:

1. Um upgrade que parece uma atualização – fácil de implantar e gerenciar

O Windows 11 é criado na base consistente, compatível e familiar do Windows 10 que você conhece – e é você quem permanece no controle. Você irá se planejar para preparar e implantar o Windows 11 da mesma forma que faz hoje com o Windows 10. A atualização para o Windows 11 é semelhante à atualização de um recurso do Windows 10. E você pode começar agora com o Windows Update para Empresas com dispositivos elegíveis.

As experiências familiares de gerenciamento que você tem hoje, como o Gerenciamento de pontos de extremidade da Microsoft, a configuração na nuvem, o Windows Update para Empresas e o Windows Autopilot, serão compatíveis com seu ambiente de amanhã à medida que o Windows 11 se integrar à sua propriedade.

Na verdade, agora temos mais recursos no Gerenciamento de pontos de extremidade da Microsoft para ajudar. Para ajudar você a entender quais dos seus dispositivos estão prontos para uma atualização, a Análise do ponto de extremidade fornece a nova métrica do Windows, agora em versão preliminar pública, que ajuda você a calcular o número de dispositivos que estão executando versões mais antigas do Windows. Com base na forma como seus dispositivos são gerenciados (Gerenciador de Configurações, Intune ou cogerenciados) você receberá passos de correção para atualizar a versão do seu sistema operacional do Windows. Confira o blog da Comunidade de tecnologia para saber mais.

Para ajudar você com o processo de atualização, o Gerenciador de pontos de extremidade permite usar as mesmas ferramentas e políticas usadas hoje. Este blog da Comunidade de tecnologia mostra as etapas e as coisas que você precisa saber para atualizar para o Windows 11 e gerenciar as atualizações do Windows, incluindo novos recursos, como bloqueios de segurança, para ajudar a facilitar as fases de acompanhamento, relatório e gerenciamento do lançamento. O Gerenciamento de pontos de extremidade também permite que você gerencie segurança, aplicativos e imagens em seus dispositivos físicos do Windows 11 ou Windows 10 e máquinas virtuais do Windows 365 ou área de trabalho visual do Azure de forma simultânea e consistente.

Torna-se cada vez mais importante capacitar a TI com um nível granular de controles para ajudar a oferecer aos seus funcionários experiências incríveis em pontos de extremidade. Temos o prazer de apresentar recursos adicionais de segmentação em versão prévia com o lançamento de outubro do Gerenciador de pontos de extremidade da Microsoft. Anteriormente, era possível aplicar filtros ao atribuir aplicativos, políticas e perfis. Agora, também é possível aplicar filtros a restrições de registro, permitindo aplicar filtros a restrições de registro com base no sistema operacional, inclusive para o Windows 11. Você também poderá usar filtros para segmentar diferentes experiências da Página de status de registro que mostram o progresso detalhado do dispositivo e da configuração do usuário para diferentes tipos de dispositivos.

Muitos de vocês também nos disseram que uma atualização anual funciona melhor para vocês, e um plano de manutenção simplificado facilita a implantação. Por isso, o Windows 11 será atualizado anualmente com 24 meses de suporte para as edições Home ou Pro e 36 meses de suporte para as edições Enterprise e Education. Você pode se informar mais no blog de John Cable hoje.

À medida que você começar a implantar o Windows 11 no seu ambiente, continuaremos oferecendo compatibilidade com o Windows 10 até 2025. Na verdade, forneceremos o Windows 10 21H2 ainda este ano.

2. Respaldo da nossa promessa de compatibilidade de aplicativos

Com o Windows 11, continuamos com nosso compromisso com a compatibilidade de aplicativos. Oferecemos dois serviços cruciais para aumentar sua confiança de que seus aplicativos críticos para os negócios continuarão funcionando no Windows 11.

Em primeiro lugar, sabemos que existe um conjunto de aplicativos que é essencial para a sua organização, aplicativos que você irá querer testar com as atualizações de recursos e segurança. Por esse motivo, lançamos a Base de teste para o Microsoft 365, um serviço do Azure para desenvolvedores de aplicativos e profissionais de TI que facilita o teste orientado por dados de aplicativos, permitindo que eles aproveitem os testes inteligentes de qualquer lugar do mundo. A Base de teste cria uma máquina virtual segura e testa seus aplicativos com os mais recentes builds pré-lançamento e no mercado do Windows em um ambiente Azure gerenciado pela Microsoft, permitindo que você atualize com confiança seus dispositivos de usuário final.

Também continuamos apoiando nossa promessa de que seus aplicativos continuarão funcionando no Windows 11 com o App Assure, um serviço que ajuda os clientes a corrigir quaisquer problemas de compatibilidade de aplicativos que possam surgir sem nenhum custo adicional, com uma assinatura elegível. Desde o lançamento do App Assure em 2018, o App Assure avaliou 837.699 aplicativos de clientes, dos quais apenas 3.307 apresentaram problemas de compatibilidade com as versões mais recentes de nossos produtos. Isso representa uma taxa de compatibilidade do aplicativo de mais de 99,6%! Resolvendo a pequena porcentagem de problemas de compatibilidade que surgiram, evitamos que 44 milhões de usuários tenham um problema potencial com os aplicativos de que dependem diariamente. Estimamos que isso tenha ajudado a economizar mais de US$ 7,6 bilhões em custos de suporte técnico porque corrigimos um problema antes que ele afetasse os usuários finais.

Você pode saber mais sobre o App Assure e a Base de teste para Microsoft 365 hoje mesmo no blog da Comunidade de tecnologia.

3. Uma versão do Windows mais segura do que nunca

Embora a aceleração da transformação digital tenha melhorado drasticamente nossa capacidade de sermos produtivos ao trabalhar remotamente, ela também introduziu novos desafios de segurança. Novos dados de um estudo encomendado pela Microsoft revelaram que 75% dos tomadores de decisão de segurança, VP e cargos superiores sentem que a mudança para o trabalho híbrido deixa a organização mais vulnerável a ameaças de segurança, 80% sentem que o software por si só não oferece proteção o suficiente contra ameaças emergentes e quase 9 em 10 dizem que hardwares desatualizados deixam as organizações mais suscetíveis a ataques e que hardwares mais modernos ajudariam a proteger contra ameaças futuras.

À medida que avançarmos nesta nova era de trabalho híbrido, você precisará de soluções de segurança modernas que ofereçam proteção de ponta a ponta de onde quer que esteja. O Windows 11 foi criado para elevar o nível de segurança imediata para habilitar proteções como Windows Hello, a Criptografia de Dispositivo, segurança baseada em virtualização (VBS), integridade de código protegida por hipervisor (HVCI) e Inicialização segura, uma combinação que demonstrou reduzir malwares em 60%.

O Windows 11 é um sistema operacional pronto de Confiança Zero projetado para proteger do chip à nuvem com verificações de segurança integradas e ativadas por padrão. Saiba mais no Blog de segurança de hoje.

4. Dispositivos que atendem às necessidades dos seus usuários e ao seu orçamento

Não inovamos apenas em oferecer novas experiências excelentes com o Windows 11 para o trabalho híbrido. Inovamos em como você pode ter essas experiências com maior poder, flexibilidade e versatilidade do que nunca.

Novos PCs Windows, 2 em 1 e tablets podem ser adquiridos hoje por diversas faixas de preço

Novos dispositivos avançados oferecem a experiência nativa do Windows 11 em dispositivos modernos de todos os tamanhos e faixas de preço. Trabalhamos com parceiros como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung para que você tenha a escolha que você precisa para capacitar seus usuários com ótimos dispositivos.

Além disso, seus periféricos que funcionam com o Windows 10 hoje funcionarão com o Windows 11.

O Windows 365 Enterprise e a Área de Trabalho Virtual do Azure são compatíveis com o Windows 11 em qualquer dispositivo.

Para organizações que querem flexibilidade e controle máximos, os clientes do Azure podem usar a Área de Trabalho Virtual do Azure, nossa plataforma VDI em nuvem, para criar e fornecer praticamente qualquer cenário de virtualização de área de trabalho ou aplicativo – com recursos como streaming remoto de aplicativos, áreas de trabalho personalizadas (sessão única) ou em pool (várias sessões) e integração com soluções de nuvem Citrix e VMware. Com a Área de Trabalho Virtual do Azure, você pode personalizar e ajustar sua implantação para atender ao seu desempenho, segurança, conformidade, localização ou outros requisitos. Saiba mais sobre como implantar imagens prontas do Windows 11 no Azure Marketplace no blog da Comunidade de tecnologia de hoje.



Agora você também pode optar por testar o Windows 11 na nuvem em qualquer dispositivo com o Windows 365. O Windows 365 utiliza o poder da nuvem e os recursos do dispositivo para oferecer uma experiência do Windows 11 completa, avançada, simples e segura, para que você possa capacitar sua força de trabalho, independentemente da localização ou do dispositivo (incluindo Windows, Mac, iPad, Linux e Android). Construído a partir da Área de Trabalho Virtual do Azure, o Windows 365 simplifica a experiência de virtualização, cuidando de todos os detalhes para você. Para saber mais sobre como ter o Windows 11 em seus PCs de nuvem do Windows 365 novos ou existentes, leia o blog da Comunidade de tecnologia de hoje.

Comece a usar hoje mesmo

Estamos muito animados para trazer o Windows 11 para vocês hoje, o sistema operacional de trabalho híbrido e aprendizagem. Encorajo você a seguir estas cinco etapas hoje:

Inicie seus pilotos e comece a migrar computadores elegíveis para o Windows 11 hoje mesmo com o Windows Update para Empresas. Atualize hardwares com os novos dispositivos Windows disponíveis agora. Adote o Windows 10 e o Windows 11 no seu ambiente. Comece a adotar o gerenciamento de nuvem no Gerenciador de pontos de extremidade da Microsoft, caso ainda não tenha feito isso, pois ele desbloqueia ferramentas de prontidão e implantação sem toque, como a Análise de pontos de extremidade e o Autopilot. Aproveite os guias de implantação e serviços de suporte como o FastTrack para traçar seu percurso.

Sabemos que é uma jornada, e estamos aqui para você em todas as etapas dela.

Por Wangui McKelvey, Gerente Geral de Microsoft 365