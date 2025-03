Tinder lança ‘Explorar’ no Brasil e possibilita que membros deem match com base em interesses comuns

O Tinder lança nesta semana no Brasil o Explorar, uma seção no aplicativo que reúne jeitos novos e interativos de conhecer pessoas. Com o Explorar, os membros terão mais controle sobre suas experiências através da opção de navegação pelos perfis organizados por interesse e, também, conseguirão acesso fácil a uma lista crescente de experiências, como Vibes Swipe Night e o novo recurso Papo Rápido , que também chegará ao país oferecendo aos membros a oportunidade de bater um papo com alguém antes do match.

O Explorar é a maior atualização do Tinder desde a invenção da função Swipe e, nos primeiros testes, reuniu cerca de 80% dos membros para experimentá-la.

“Uma nova geração está nos pedindo por mais em um mundo pós Covid: mais jeitos de se divertirem e interagirem virtualmente com outras pessoas, e mais controle sobre quem eles conhecem no app”, disse Renate Nyborg, CEO do Tinder. “O lançamento do Explorar é um grande passo para a criação de uma experiência mais interativa, multidimensional e que expande as possibilidades do Tinder como plataforma.”

Explorar é um espaço dinâmico que adicionará constantemente novas experiências interativas e desenvolverá suas opções de descoberta para que os membros possam encontrar alguém novo para o que quer que desejam. Nos próximos dias, as seguintes opções estão disponíveis:

Agora os membros têm mais controle sobre quem eles conhecem

Descubra perfis organizados por interesse

No Explorar, é possível descobrir matches potenciais para todos os gostos e atividades. Os membros podem, por exemplo, dar match com um amante da gastronomia na aba Apaixonados Por Comida, encontrar alguém fissurado por jogos em Gamers ou até mesmo uma companhia para dividir as suas playlists prediletas em Apaixonados Por Música. Estejam os membros procurando matches que compartilhem de uma mesma causa social em Ativismo ou que sejam Maratonistas de Série, o Explorar oferece a eles a capacidade de direcionar sua experiência de match por conta própria. Outras opções de interesses serão lançadas regularmente para que todas as pessoas possam encontrar alguém novo para o que quer que desejem.

Ver somente perfis com Verificação por Foto

A Verificação por Foto, que é o recurso de confiança e segurança mais popular do Tinder, permite que os membros verifiquem seus perfis por meio de selfies tiradas em tempo real, que são comparadas com as fotos já existentes no app usando uma tecnologia de reconhecimento facial assistida por humanos. Os perfis autenticados exibem um selo azul e, pela primeira vez, os membros podem escolher ver apenas as pessoas com fotos verificadas em um espaço dedicado na seção Explorar.

Um novo espaço para as experiências interativas

As últimas experiências sociais no Tinder mostraram que a Geração Z quer mais maneiras de conhecer alguém. Swipe Night, a primeira experiência interativa do Tinder, atraiu mais de 20 milhões de pessoas e levou a um aumento de 26% nos matches. Esse sucesso pavimentou o caminho para a criação de mais experiências interativas no Tinder, que se tornaram formas incrivelmente populares para os membros darem matches e interagirem com novas pessoas. Agora, o Explorar será o lar dessa lista crescente de experiências, que inclui o Vibes, um evento semanal que oferece aos membros uma nova maneira de expressar suas opiniões sobre tudo – desde ideias sobre onde ir no primeiro encontro até sobre o que acontece na cultura pop. Conforme anunciado anteriormente, o próximo Swipe Night estará disponível no Explorar em novembro.

‘Papo Rápido’ também chega ao Brasil

Papo Rápido, a nova experiência interativa do Tinder que dá aos membros a oportunidade de bater um papo com alguém antes do match, pode ser acessada diretamente do Explorar. À medida que o cronômetro faz a contagem regressiva, os participantes escolhem se querem dar um match ou se preferem deixar o tempo acabar para conhecer alguém novo. Essa é a primeira vez que membros podem conversar antes de darem match, deixando que o flerte e papo sejam a primeira impressão. O Papo Rápido atraiu milhões de membros desde que foi lançado nos EUA no início de junho e está disponível diariamente das 18h à meia-noite.

O Explorar foi lançado em setembro nos principais países de língua inglesa e, a partir desta semana, estará disponível em todo o mundo.