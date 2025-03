Kingston se torna a primeira fornecedora de memórias DDR5 homologada pela Intel

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória e soluções de tecnologia, anuncia que seus módulos DDR5 receberam a validação da Intel como produtos recomendados pela empresa. Isso significa um dos mais importantes marcos para os dispositivos da Kingston nas plataformas da líder mundial em processadores.

Com previsão de lançamento para o início de 2022, o portfólio introdutório de memórias DDR5 da Kingston abrirá caminho para uma série de produtos de alta performance, com diferentes capacidades e suporte de primeira. Antes de disponibilizá-los ao consumidor final, a empresa enviou mais de 10 mil unidades aos maiores fabricantes de placa-mãe e parceiros.

Por mais de três décadas, a Kingston é vista como uma das principais marcas de memória pelo consumidor no Brasil e no mundo. No início dessa semana, a empresa anunciou que foi eleita a principal produtora de DRAM de 2020, de acordo com a TrendForce. Essa conquista marca o 18º ano consecutivo em que a companhia ganha destaque no segmento e reforça sua solidez no mercado. Com o lançamento de novas plataformas em um futuro próximo, a Kingston está trabalhando para trazer uma gama de módulos de memórias DDR5, com atributos como performance, segurança de dados, densidades e escalabilidade.

As memórias da Kingston contam com garantia, suporte técnico gratuito e toda a confiabilidade da companhia. Para mais informações, acesse https://www.kingston.com/br

Memórias DDR5 da Kingston

Número de série x Capacidade e atributos

KVR48U40BS8-16: 16GB DDR5-4800 UDIMM 1Rx8 1.1V

KVR48U40BD8-32: 32GB DDR5-4800 UDIMM 2Rx8 1.1V