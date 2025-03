Flow Moods: Novo recurso da Deezer combina música e o humor do usuário

Você sabia que os humanos geralmente experimentam uma ou várias emoções 90% do tempo durante o dia? E para aqueles que precisam de um empurrãozinho para melhorar o humor ou desacelerar depois de um dia de trabalho, a Deezer criou uma ferramenta que combina música com as emoções de cada usuário. O recurso exclusivo Flow, uma mistura infinita das faixas favoritas do ouvinte e novas recomendações, agora conta com um modo inteligente chamado Flow Moods.

A Deezer disponibiliza uma ferramenta exclusiva no streaming que permite aos fãs que usem o Flow Moods como uma jukebox emocional para tocar apenas música baseada no humor. A personalização permite que o humor dite as regras, se adequando unicamente ao gosto e preferências na hora de ouvir música.

Semelhante ao Flow já usual, o novo Flow Moods usa dados, algoritmos inteligentes e sugestões de editores da Deezer espalhados pelo mundo para criar o mix certo para cada um, incluindo artistas preferidos, bem como novas faixas para ajudar os ouvintes a descobrir novas músicas. Os moods são atualizados constantemente, tornando a experiência ainda mais única e personalizada.

Os seis Flow Moods incluem:

● Você e Eu – Está se sentindo um pouco brincalhão? Deixe-nos definir o clima para o romance com faixas alegres que você e seu parceiro irão adorar.

● Treino – Precisa de um pequeno incentivo para se exercitar? Faça dos treinos uma experiência divertida com uma mistura poderosa para te manter em movimento.

● Relax – Chegou a hora de descansar? Relaxe com seus artistas favoritos e com músicas que o ajudem a desacelerar e liberar a tensão do dia a dia.

● Na bad – Todos nós ficamos tristes de vez em quando, não é? Se você está com vontade de dar uma choradinha ou deseja mergulhar na famosa ‘bad’, esse mood é perfeito para te ajudar a liberar os sentimentos.

● Foco – Sem distrações, por favor! Deixa que nós te ajudamos a entrar no seu mood de concentração com a música certa.

● Festa – seja uma festa solo ou com mais pessoas – vai ser impossível não entrar no espírito dançante com uma mistura infinita de música que agrada todos os públicos! Hora de aumentar o volume! É só chamar pra festa que esse mood já está com a roupa de ir!

“O nosso Flow já oferece aos fãs de música uma jornada musical única e verdadeiramente personalizada e agora a experiência do usuário vai atingir outro patamar na nossa plataforma. Graças ao Flow Moods, estamos garantindo que nossos ouvintes possam ter uma experiência emocionalmente conectada e relevante para seus sentimentos diários”, disse Matthieu Gorvan, Diretor de Produtos e Tecnologia da Deezer.

O Flow Moods está disponível mundialmente para todos os usuários em dispositivos iOS e Android a partir do dia 8 de outubro. É só pressionar o Flow e assim que sua música começar a tocar, o ícone da roda do arco-íris do Flow Moods aparecerá em cima da capa. Clicando, basta selecionar o clima musical certo para o momento. Flow e Flow Moods fornecem recomendações pessoais para aqueles usuários que curtiram pelo menos 16 faixas e/ou artistas. Para acessar o Flow Moods, os usuários devem ter a versão mais recente do aplicativo Deezer e min. Android 4.4 ou iOS 12.x.