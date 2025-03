Fast Shop realiza campeonato virtual de Free Fire

A Fast Shop realiza, entre os dias 13 e 24 de outubro, a terceira edição do E-Arena Game Lab, campeonato online de games da rede de varejo premium que já distribuiu mais de R$ 60 mil em prêmios e reuniu mais de 4.500 players em todo País.

O segundo torneio em 2021 reunirá jogadores de um dos games mobile do gênero battle-royale mais disputados do mundo: o Free Fire.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Fast Shop através de um link dedicado, até 10 de outubro. Podem participar do torneio, brasileiros maiores de 13 anos. As disputas acontecerão no formato single elimination, com uma etapa classificatória (uma queda), três de grupo (cinco quedas) e uma final (seis quedas). As fases de grupo e a final serão transmitidas nos canais da Fast Shop no Youtube e no Twitch. E a finalíssima será realizada em 24 de outubro, a partir das 13h, com a entrega de R$ 25 mil em produtos Fast Shop para os vencedores.

“Desde 2019, investimos na ampliação de nossa participação na categoria, para oferecer ao público gamer uma experiência de compra única e personalizada, com soluções, conteúdos e eventos que nos conectem com eles, de maneira única, durante toda a sua jornada”, destaca Eduardo Salem, diretor geral de operações da Fast Shop.

O E-Arena Game Lab, que conta com o patrocínio de Intel, Logitech e Samsung, será o quinto evento proprietário da Fast Shop que já realizou competições de LOL, Fortnite, CS Go e Valorant. Além das ativações, a rede também investe em experiência em lojas. Para garantir a melhor experimentação dos produtos em suas lojas físicas, a Fast Shop oferece um espaço exclusivo para que os clientes possam conferir e testar os últimos lançamentos gamers. O espaço conta com computadores e equipamentos de última geração, que ficam à disposição dos jogadores. Para garantir a segurança dos clientes e funcionários, a Fast Shop conta com rígidos protocolos de saúde que incluem disponibilização de álcool em gel em diversos pontos das unidades, além de higienização de todos os produtos e objetos após o manuseio.