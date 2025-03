Dia das Crianças: Kids Space oferece uma nova experiência em tablet para a família

O Google Kids Space é uma experiência para tablets voltada para as famílias, e permite que pais e filhos possam aprender e se divertir juntos. Recém-lançado no Brasil, ele oferece conteúdo selecionado, com aplicativos, jogos, livros e vídeos previamente avaliados – e aprovados – por professores e especialistas. As famílias, por sua vez, terão acesso a ferramentas que permitem gerenciar o tempo de uso e o tipo de recursos acessados pelas crianças.

A novidade está à venda no Brasil em tablets selecionados da Multilaser, no modelo Multilaser Tablet M8 4G, com preço a partir de R﹩999,00. Você pode adquirir o produto nos principais varejistas do país, e também na loja oficial da marca

Atividades para as famílias

O Google Kids Space foi projetado colocando as crianças no centro da experiência e construído para que elas, com o suporte, estímulo e supervisão de suas famílias, possam explorar e descobrir assuntos e atividades de acordo com seus interesses. Ao selecionar os temas que mais gostam, as crianças terão acesso a conteúdo engajador para ler, brincar, assistir e criar (dentro e fora da tela) com seus amigos e família. As crianças podem até personalizar um personagem para fazer com que o tablet tenha a sua cara.

Ao mesmo tempo, os pais podem, por meio do aplicativo Family Link, definir limites para tempo de tela, filtros de segurança de conteúdo, controles de privacidade e muito mais.

Livros, aplicativos e vídeos gratuitos

O conteúdo tem como base os aplicativos do Google Play com o selo “Aprovado por Professores”, e que receberam a avaliação de acadêmicos e especialistas em educação infantil. A partir desse acervo, foi construído o Kids Space, aplicando o padrão de qualidade do Google a uma gama cada vez maior de aplicativos e livros – todos disponibilizados gratuitamente.

Na guia Ler, as crianças terão acesso a livros infantis populares, que poderão ser lidos gratuitamente no tablet. Entre eles, personagens como Galinha Pintadinha, Patrulha Canina e Bob Esponja.

Nas guias Assistir e Criar, as crianças encontram vídeos criativos e divertidos do YouTube Kids que, além de envolventes, incentivam a fazer atividades educativas fora da tela com a família e amigos. E se quiser ainda mais personalização, os pais poderão baixar conteúdo adicional do Google Play.

Personalização

Toda essa riqueza de conteúdo poderá ser personalizada por meio de filtros que indicam jogos, livros e vídeos de acordo com o interesse da criança. A personalização da experiência é ainda ampliada com a possibilidade de criar o próprio personagem para navegar no mundo do Kids Space.